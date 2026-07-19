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MM: höchste Nationale Beachtour Basel Schlussbericht Resultate

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Medienmitteilung vom 19. Juli 2026

Vier Podestplätze für die Region Basel an der OBI Beach Tour auf dem Barfüsserplatz

Die OBI Beach Tour hat auf dem Barfüsserplatz hochklassigen Beachvolleyball und starke Basler Leistungen geboten. Gleich vier Podestplätze gingen an Athletinnen und Athleten aus der Region: Muriel Bossart aus Riehen und Linda Abbühl gewannen das Frauenturnier, Elena Csontos und Fanny Deecke aus Basel belegten Rang drei, Yves Haussener mit Partner Simon Hagenbuch wurde Dritter und Florian Breer spielte sich mit seinem Cousin Mathis Kälin bis in den Final. Vor vollen Tribünen und bester Stimmung sicherten sich bei den Männern die topgesetzten Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger den Turniersieg.

Drei Tage Spitzensport, volle Tribünen und Festivalatmosphäre mitten in der Basler Altstadt: Die OBI Beach Tour begeisterte einmal mehr auf dem Barfüsserplatz. Bereits ab Freitag herrschte auf den Tribünen beste Stimmung. Am Finalsonntag platzte die Arena aus allen Nähten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten mit lautstarker Unterstützung, Mitklatschen und Begeisterung für echtes Beachvolleyball-Feeling und verwandelten den Center Court in eine einzigartige Kulisse.

Finalkrimi vor Heimpublikum

Sportlich hielt das Männerturnier, was das hochklassige Teilnehmerfeld versprach. Die topgesetzten Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich den Turniersieg.

Im Final trafen sie auf das Basler Duo Florian Breer und Mathis Kälin, das sich zuvor in einem dramatischen Halbfinal gegen das österreichische Wildcard-Team Laurenz Leitner / Moritz Kindl in drei Sätzen (21:16, 23:25, 15:13) durchgesetzt hatte.

Vor heimischem Publikum entwickelte sich anschliessend ein hochklassiger Final. Dillier und Flückiger behielten in einem intensiven Duell die Nerven und setzten sich mit 21:18 und 28:26 durch. Besonders der zweite Satz entwickelte sich zu einem echten Finalkrimi, in dem beide Teams zahlreiche Satzbälle abwehrten.

Auch das Spiel um Platz drei bot starke Unterhaltung. Der Basler Yves Haussener sicherte sich gemeinsam mit Simon Hagenbuch gegen das österreichische Duo Leitner/Kindl mit einem klaren Zweisatzsieg den dritten Schlussrang und durfte sich vor den heimischen Fans über einen Podestplatz freuen.

Baslerin Muriel Bossart und Linda Abbühl gewinnen souverän

Auch das Frauenturnier bot zahlreiche spannende Begegnungen. Besonders emotional verlief das Turnier für Jasmine Wandeler, die nach rund elf Monaten Verletzungspause gemeinsam mit Livia Stolz ein starkes Comeback feierte. Bereits am Samstag erkämpfte sich das Duo in einem spektakulären Dreisatzspiel gegen Eugster/Gähwiler den Einzug in den Halbfinal.

Am Finaltag musste Wandeler/Stolz jedoch krankheitsbedingt forfait geben und konnte weder zum Halbfinal noch zum Spiel um Platz drei antreten. Dadurch zog das topgesetzte Duo Muriel Bossart und Linda Abbühl direkt ins Finale ein.

Dort warteten Zoé Flückiger und Nadine Demierre, die sich im Halbfinal gegen die Überraschungsmannschaft Elena Csontos und Fanny Deecke durchgesetzt hatten.

Bossart und Abbühl zeigten im Endspiel ihre ganze Klasse und gewannen souverän mit 21:10 und 21:17. Besonders erfreulich aus Basler Sicht: Die aus Riehen stammende Muriel Bossart durfte den Turniersieg gemeinsam mit Linda Abbühl vor heimischem Publikum feiern.

Eine der schönsten Geschichten des Wochenendes schrieben die beiden aus der Region Basel stammenden Elena Csontos und Fanny Deecke. Die erst 17-jährige Csontos und die 18-jährige Deecke bestritten ihr erstes gemeinsames A1-Turnier überhaupt und erreichten auf Anhieb den hervorragenden dritten Schlussrang – ein starkes Ausrufezeichen für den Schweizer Nachwuchs und den Beachvolleyball in der Region Basel.

Beachvolleyball-Fest mitten in Basel

Nicht nur sportlich überzeugte der Tourstopp auf dem Barfüsserplatz. Bereits ab dem ersten Turniertag waren die Tribünen hervorragend besetzt. Rund um den Center Court herrschte während des gesamten Wochenendes ausgelassene Sommerstimmung.

Der Beach Market mit seinen Partnerständen erfreute sich grosser Beliebtheit und entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für Familien, Sportfans und Passantinnen und Passanten. Auch die Mitmachspiele sorgten für Unterhaltung. Nach den krankheitsbedingten Forfaits am Sonntag begeisterten unter anderem ein Showmatch zwischen dem OBI-Biber und Emmi Caffè Latte sowie verschiedene Publikumsspiele die zahlreichen Zuschauer.

„Basel gehört seit Jahren zu den emotionalsten Standorten der OBI Beach Tour. Die Atmosphäre auf dem Barfüsserplatz war einmal mehr einzigartig. Die Zuschauer haben für Gänsehaut gesorgt und den Spielerinnen und Spielern eine grossartige Bühne geboten“, sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

Nach dem erfolgreichen Tourstopp in Basel blickt die OBI Beach Tour nun auf die kommenden Austragungen in Luzern und die Schweizermeisterschaft in Bern.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch