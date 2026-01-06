Medienmitteilung der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)

Die älteste veterinärmedizinische Zeitschrift erscheint in einem neuen Kleid

Das Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT) ist ein traditionsreiches Magazin. Nun kommt das zweisprachige Fachmagazin der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) in einem frischen Design daher.

Das Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT) ist die älteste veterinärmedizinische Zeitschrift der Welt. Gedruckt wurde sie erstmals im Jahr 1816. Die Zeitschrift berichtet monatlich über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Veterinärmedizin. Nun erhält das Heft, das in Deutsch und Französisch erscheint, einen neuen Look.

Das SAT ist ein wichtiges Publikationsorgan für Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, in dem sie sich gleichzeitig austauschen und weiterbilden können. Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST), welche das SAT herausgibt, setzt mit der Auffrischung des Layouts weiterhin auch auf die Printkommunikation. Das moderne Layout macht das Heft attraktiver, während die neuen Schriften die Lesbarkeit verbessern. Die Wissenschaft rückt mit der veränderten Blattarchitektur in den Mittelpunkt: Mitten im Heft werden die Abstracts der wissenschaftlichen Manuskripte abgedruckt. Dies weiterhin auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Wer das gesamte Manuskript lesen will, gelangt dank einem QR-Code direkt auf das PDF.

Der deutsch- und französischsprachige Verbandsteil bildet mit politischen Standpunkten, Themen aus dem Berufsalltag, Berichten über aktuelle Tendenzen in der Veterinärmedizin, Veranstaltungen und Neuigkeiten der GST-Sektionen die ganze Themenbreite der Schweizer Veterinärbranche ab.

Alle Mitglieder der GST erhalten das SAT monatlich zugestellt. Das SAT ist zudem online zu finden unter sat.gstsvs.ch

