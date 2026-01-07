LID Pressecorner

Neuer Geschäftsführer übernimmt Führung für die nächste Phase

Medienmitteilung, 7. Januar 2026

Kerzers, Schweiz - Michael Brönnimann hat per 1. Dezember 2025 die Geschäftsführung des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland übernommen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bio-Lebensmittel- und Naturkostbereich sowie einem ausgeprägten unternehmerischen Verständnis soll er das Projekt in die nächste Entwicklungsphase führen. Die enge regionale Verankerung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame Werte bilden für ihn die zentrale Grundlage, um die Ziele des PRE nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.

Zur Person

Michael Brönnimann ist ein erfahrener Unternehmer im Bio-Lebensmittelbereich. Als Gründer und langjähriger Geschäftsführer der Naturkostbar AG verantwortete er während vieler Jahre den Aufbau des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktentwicklung und Produktion bis hin zu Vermarktung, Vertrieb und Organisation. In den letzten Jahren übergab er die operative Führung schrittweise, um sich neuen Aufgaben und strategischen Herausforderungen zu widmen.

Sein beruflicher Werdegang vom Informatiker zum erfolgreichen Quereinsteiger in der Bio-Lebensmittelbranche steht für unternehmerischen Gestaltungswillen, Umsetzungsstärke und die Fähigkeit, innovative Ideen in tragfähige, langfristig wirksame Strukturen zu überführen.

Motivation und Ausblick

In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland setzt sich Michael Brönnimann dafür ein, die regionale Wertschöpfung zu stärken und die Sichtbarkeit von Bio-Gemüse aus dem Seeland weiter auszubauen. Gemeinsam mit den Projektträgern und Partnern möchte er neue Impulse setzen, bestehende Massnahmen gezielt weiterentwickeln und das Projekt langfristig eigenständig, wirtschaftlich tragfähig und zukunftsorientiert positionieren.

