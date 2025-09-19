Oehler Web

So werden die alten Scheibenwischer wieder flott – Vorbei mit der Schmiererei!

Scheibenwischer gehören zu den wichtigsten Sicherheitselementen an jedem Fahrzeug. Doch viele Autofahrer kennen das Problem: Alte Wischerblätter hinterlassen Schlieren, quietschen oder wischen die Scheibe nur noch unregelmässig sauber. Bei Autoankauf-Direkt möchten wir Ihnen deshalb zeigen, wie Sie Ihre alten Scheibenwischer wieder fit machen – für klare Sicht und stressfreie Fahrt.

Warum alte Scheibenwischer häufig Probleme machen

Reiden, Schweiz - September 2025: Mit der Zeit verliert das Gummi der Scheibenwischer an Flexibilität und wird spröde. Dadurch entstehen Schlieren und die Reinigungswirkung lässt nach. Aber nicht nur der Gummi kann Schuld sein – auch Rost an den Wischerarmen oder verschmutzte Gelenke im Wischmechanismus sorgen dafür, dass Ihre Wischer nicht mehr optimal arbeiten.

Gerade beim Auto Ankauf achten viele Händler auf den Zustand der Scheibenwischer. Ein Fahrzeug mit sauber funktionierenden Wischern macht einen deutlich besseren Eindruck beim Autohändler.

Schritt-für-Schritt: Alte Scheibenwischer wieder flott machen

1. Reinigen der Wischerblätter

Oft genügt schon eine gründliche Reinigung, um die Leistung der Wischer zu verbessern:

Wischen Sie das Gummi vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

Für hartnäckigen Schmutz kann ein wenig Isopropanol oder mildes Spülmittel verwendet werden.

Anschliessend mit klarem Wasser nachwischen.

2. Gummilippen wieder geschmeidig machen

Wenn das Wischergummi spröde geworden ist, kann man es wieder etwas flexibel machen:

Mit etwas Silikonspray oder WD-40 vorsichtig abreiben.

Kurz in warmes Wasser tauchen, um die Elastizität zu erhöhen.

Hinweis: Rissige Gummis sollten ersetzt werden – sonst bleibt die Schlierenbildung bestehen.

3. Wischerarme und Mechanik prüfen

Prüfen Sie, ob die Wischerarme gleichmässig auf der Scheibe aufliegen.

Rostige Stellen vorsichtig abschleifen und leicht ölen.

Bei blockierter Mechanik kann WD-40 in den Gelenken helfen, die Bewegung wiederherzustellen.

4. Gummilippe austauschen

Ist das Gummi stark beschädigt, müssen Sie nicht gleich den ganzen Wischerarm wechseln:

Ersatzgummis sind in den meisten Grössen erhältlich.

Einfach alte Gummilippe herausziehen, neue einsetzen – fertig!

Vorteile funktionierender Scheibenwischer

Sicherheit: Keine Schlieren, bessere Sicht bei Regen und Schnee.

Werterhalt: Ein gepflegtes Fahrzeug macht beim Autoankauf oder beim Verkauf einen besseren Eindruck.

Kostenersparnis: Alte Wischerblätter reparieren ist günstiger als neue kaufen.

Schnell wieder flott

Mit ein wenig Pflege lassen sich alte Scheibenwischer oft problemlos wieder flott machen. Reinigen, Gummi geschmeidig halten, Mechanik prüfen – und schon wischen Ihre Wischer wieder wie neu.

Gerade beim Autoankauf Schweiz kann dies den Unterschied machen: Ein gepflegtes Auto mit einwandfrei funktionierenden Scheibenwischern wirkt sofort hochwertiger und sicherer.

Verpassen Sie also nicht, Ihre Scheibenwischer regelmässig zu pflegen. Denn klarer Durchblick lohnt sich – für Ihre Sicherheit und den Wert Ihres Fahrzeugs!