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MM: Internationale Beachvolleyball-Elite schlagen erstmals in Fribourg auf

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Medienmitteilung vom 22. Juni 2026

Internationale Beachvolleyball-Elite schlagen erstmals in Fribourg auf

Vom 25. bis 27. Juni verwandelt sich der Georges-Python-Platz erstmals in eine spektakuläre Beachvolleyball-Arena. Die höchste nationale Beachvolleyball-Serie der Schweiz macht zum ersten Mal Halt in Fribourg und bringt während drei Tagen Spitzensport, internationales Flair und echtes Sommerfeeling mitten ins Stadtzentrum. Der Eintritt ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Mit Fribourg erhält die OBI Beach Tour 2026 einen neuen und attraktiven Austragungsort. Im Herzen der Stadt entsteht eine temporäre Beachvolleyball-Arena mit Tribünen, Beach Village und Festivalatmosphäre. Damit wird der Georges-Python-Platz während drei Tagen zum Treffpunkt für Sportfans, Familien und Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region.

Internationales Topfeld bei den Männern

Sportlich dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld freuen. Gleich mehrere internationale Topteams reisen nach Fribourg.

Besonders im Fokus stehen die chilenischen Cousins Marco und Esteban Grimalt. Die Olympiateilnehmer gewannen 2022 das Elite16-Turnier in Gstaad und zählen seit Jahren zur Weltspitze des Beachvolleyballs. Ebenfalls für internationales Spitzenniveau sorgen die Australier Izac Carracher und Mark Nicolaidis, die zu den stärksten Teams Australiens gehören.

Auch die Schweizer Elite ist prominent vertreten. Als Nummer 1 gesetzt reisen Jonathan Jordan und Julian Friedli an, gefolgt von Adrian Heidrich und Yves Haussener. Die ersten fünf gesetzten Teams werden direkt nach Fribourg beim Elite-Turnier in Gstaad antreten, was die hohe Qualität des Teilnehmerfeldes unterstreicht.

Mit besonderem Interesse wird zudem der Auftritt von Nationalspieler Leo Dillier erwartet. Aufgrund der Verletzung seines langjährigen Partners Marco Krattiger tritt er zum ersten Mal mit Nachwuchstalent Liam Bigler an – eine spannende Kombination aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik.

Internationale Verstärkung auch bei den Frauen

Auch das Frauenturnier überzeugt mit einem starken Teilnehmerfeld. Angeführt wird das Tableau von Muriel Bossart und Linda Abbühl, gefolgt von Livia Stolz und Nadine Demierre, die beide zu den Spitzenteams der Schweizer Tour gehören.

Für internationales Flair sorgen zwei hochkarätige Wildcard-Teams. Aus Kanada reisen Anna Prokofieva und Jae-Lyn Visscher an, aus Tschechien Michaela Břínková und Karin Zolnerciková. Beide Duos bringen internationale Erfahrung mit und zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

Mit Noemi Grünig / Dunja Gerson sowie Simone Raaflaub / Jasmin Schwab sind weitere starke Schweizer Teams am Start. Ebenfalls wieder im Einsatz stehen die Siegerinnen des Turnierstopps von Kloten: Zoé Flückiger und Julia Radelczuk starten in Fribourg in der Qualifikation und müssen sich ihren Platz im Hauptfeld zunächst auf dem Spielfeld erkämpfen.

Drei Tage Beachvolleyball mitten in der Stadt

Das Turnier startet am Donnerstag, 25. Juni, und dauert bis Samstag, 27. Juni. Während drei Tagen erleben die Besucherinnen und Besucher hochklassigen Beachvolleyball, spannende Ballwechsel und internationale Sportstars aus nächster Nähe.

Für die Veranstaltung wird der Georges-Python-Platz in eine professionelle Beachvolleyball-Arena umgebaut. Mehr als 100 Tonnen Sand, Tribünen, Spielfelder, Gastronomieangebote und verschiedene Partneraktivitäten sorgen für eine einzigartige Atmosphäre mitten im Stadtzentrum.

«Mit Fribourg erhält die OBI Beach Tour einen neuen Austragungsort mit einer aussergewöhnlichen Kulisse. Der Georges-Python-Platz bietet ideale Voraussetzungen, um Beachvolleyball mitten in die Stadt zu bringen und den Sport für alle erlebbar zu machen», sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

«Besonders freut uns das starke internationale Teilnehmerfeld. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf Spitzensport auf höchstem Niveau freuen.»

Mehr als nur Sport

Neben den Spielen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Foodstände, Bars, Promotionsflächen und verschiedene Aktivitäten der Tour-Partner sorgen für eine lebendige Sommer- und Festivalatmosphäre.

Die OBI Beach Tour versteht sich bewusst als Event für alle – für Sportfans, Familien und alle, die mitten in der Stadt ein Stück Sommer erleben möchten.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch

Freundliche Grüsse Erika Arnold Sales, Marketing und Projektleitung

Direkt: +41 44 956 58 47 Office: +41 44 956 58 58 Mobile: +41 79 514 98 86 erika@eventvermarktung.ch

TIT-PIT GmbH Undermülistr. 28 8320 Fehraltorf eventvermarktung.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_höchste_Nationale~htour_Fribourg.docx