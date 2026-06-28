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MM: höchste Nationale Beachtour Fribourg Schlussbericht Resultate

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Medienmitteilung vom 28. Juni 2026

Internationale Beachvolleyball-Elite begeistert in Fribourg

Die OBI Beach Tour hat von Donnerstag bis Samstag bei ihrer Premiere in Fribourg für hochklassigen Beachvolleyball und volle Tribünen gesorgt. Internationale Spitzenteams, spannende Finalspiele und starke Schweizer Leistungen begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Place Georges-Python. Mit den chilenischen Olympiateilnehmern Marco und Esteban Grimalt sowie den tschechischen Wildcard-Spielerinnen Michaela Břínková und Karin Zolnerciková setzten sich internationale Topteams durch.

Spektakulärer Spitzensport, internationales Flair und eine beeindruckende Kulisse mitten in der Stadt: Die OBI Beach Tour hat bei ihrer erstmaligen Austragung in Fribourg eine äusserst erfolgreiche Premiere gefeiert. Während drei Tagen verwandelte sich der Place Georges-Python in eine lebendige Beachvolleyball-Arena und zog trotz hochsommerlicher Temperaturen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadtzentrum. Nationale Spitzenteams, internationale Gäste und aufstrebende Nachwuchstalente sorgten für hochklassigen Beachvolleyball und begeisternde Stimmung auf den voll besetzten Tribünen.

Olympiateilnehmer triumphieren bei den Männern

Sportlich hielt das Männerturnier, was das hochkarätige Teilnehmerfeld versprach. Mit den chilenischen Cousins Marco und Esteban Grimalt setzte sich am Ende eines hochklassigen Turniers ein internationales Topteam durch. Die beiden Olympiateilnehmer und ehemaligen Sieger des Elite16-Turniers in Gstaad bestätigten ihre internationale Klasse eindrücklich und gewannen den Final gegen die Schweizer Nationalspieler Adrian Heidrich und Yves Haussener in einem hochdramatischen Zweisatzspiel mit 30:28 und 21:19.

Für zusätzliche Stimmung sorgten dabei auch zahlreiche chilenische Fans auf den vollbesetzten Tribünen, die ihre Landsleute lautstark unterstützten und den Center Court in einen Hexenkessel verwandelten.

Auch das Spiel um Platz drei bot Beachvolleyball auf höchstem Niveau. Jonathan Jordan und Julian Friedli setzten sich in einem intensiven Schweizer Duell gegen Constantin Quadt und Michiel Zandbergen durch und sicherten sich verdient den dritten Rang.

Besonders erfreulich aus Schweizer Sicht war zudem der Auftritt von Nationalspieler Leo Dillier, der aufgrund der Verletzung seines langjährigen Partners Marco Krattiger erstmals gemeinsam mit dem erst 16-jährigen Nachwuchstalent Liam Bigler antrat. Das neu formierte Duo überzeugte mit starken Leistungen und erreichte auf Anhieb den ausgezeichneten fünften Schlussrang. Die Leistung unterstreicht eindrücklich die Bedeutung der OBI Beach Tour als Plattform für die Förderung junger Schweizer Talente.

Bedauerlicherweise musste das ebenfalls als Wildcard eingeladene australische Spitzenteam kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen.

Tschechische Wildcards setzen sich bei den Frauen durch

Auch das Frauenturnier bot hochklassigen Sport und zahlreiche spannende Begegnungen. Die beiden tschechischen Wildcard-Spielerinnen Michaela Břínková und Karin Zolnerciková bestätigten ihre internationale Klasse eindrücklich und sicherten sich nach einem dramatischen Dreisatzfinale den Turniersieg. Im Endspiel bezwangen sie Livia Stolz und Nadine Demierre nach grossem Kampf mit 19:21, 24:22 und 15:9.

Besonders bemerkenswert war dabei die Leistung von Livia Stolz, die im Final trotz aufkommender Krämpfe grossen Kampfgeist bewies und gemeinsam mit Nadine Demierre nur knapp am Turniersieg vorbeischrammte.

Für eine der grössten Überraschungen des Turniers sorgten Noemi Eugster und Anja Gähwiler. Das Schweizer Duo spielte ein starkes Turnier und setzte sich im Spiel um Platz drei gegen die topgesetzten Muriel Bossart und Linda Abbühl durch. Mit ihrem dritten Schlussrang unterstrichen sie eindrücklich ihr Potenzial auf nationaler Ebene.

Sommerstimmung und Festivalatmosphäre mitten in Fribourg

Neben dem Sport überzeugte die OBI Beach Tour in Fribourg auch atmosphärisch auf ganzer Linie. Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte während des gesamten Wochenendes beste Stimmung auf dem Place Georges-Python. Die Tribünen waren sehr gut gefüllt, und die Kombination aus Spitzensport, Beach Village und dem angrenzenden Street Food Festival verlieh dem Event eine besondere Festivalatmosphäre mitten in der Stadt.

Rund um den Center Court sorgten Musik, Gastronomieangebote und verschiedene Partneraktivitäten für ein abwechslungsreiches Erlebnis. Besonders der neue Titelpartner OBI und der beliebte OBI-Biber trugen zur lockeren und sommerlichen Stimmung bei.

„Die Premiere in Fribourg hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Die Stadt hat den Event hervorragend aufgenommen und der Place Georges-Python hat sich während drei Tagen in einen einzigartigen Begegnungsort verwandelt“, sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

Nach der erfolgreichen Premiere in Fribourg blickt die OBI Beach Tour nun auf die kommenden Tourstopps in Basel, Luzern und Bern.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch

Freundliche Grüsse Erika Arnold Sales, Marketing und Projektleitung

Direkt: +41 44 956 58 47 Office: +41 44 956 58 58 Mobile: +41 79 514 98 86 erika@eventvermarktung.ch

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