Landwirtschaft der Extraklasse in Hannover

AGRITECHNICA, die größte Landtechnikmesse der Welt, bietet alle zwei Jahre Einblicke in die neusten Innovationen und Trends der Landwirtschaft. Nun findet die Messe vom 9. bis 15. November 2025 wieder in Hannover statt. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter rechnet mit rund 2.800 Ausstellern und 430.000 Besuchern.

Unkrautbekämpfung mithilfe von KI, autonome Feldroboter, Traktoren der Extraklasse... Die professionelle Landwirtschaft von heute ist längst im digitalen Zeitalter angekommen. Gleichzeitig gibt es auf dem Weg der digitalen und nachhaltigen Transformation der Landwirtschaft noch offene Fragen. Unter dem Leitthema "Touch Smart Efficiency" adressiert die Messe u.a. die Interoperabilität digitaler Lösungen unterschiedlicher Hersteller sowie die Vernetzung unterschiedlicher Datensätze für eine standortoptimierte Nutzung modernster Technologien und bietet modernste Technologien zum Anfassen - praxisnah und interaktiv.

Mit Ausstellern aus 52 Ländern untermauert die Agritechnica ihren Status als Weltleitmesse für Landtechnik: Sie gilt als Dreh- und Angelpunkt für Investitionsentscheidungen internationaler Branchenprofis und bestimmt somit die Entwicklung, die die globale Landwirtschaft in Zukunft nehmen wird, maßgeblich mit. Hier sind alle global operierenden Landtechnikunternehmen vertreten.

Spotlight auf KI und die Digitalisierung der Landwirtschaft

Passend zum Leitthema feiert in diesem Jahr das "Digital Farm Center" auf der AGRITECHNICA Premiere. In Halle 21 können sich Fachbesucher umfassend über die neuesten Entwicklungen in Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und Künstlicher Intelligenz informieren. Begleitend dazu bietet das Fachprogramm auf der Agritechnica Informationen zu hochpräzisen Pflanzenschutztechnik mithilfe von KI-Algorithmen, Praxiserfahrungen zum Einsatz autonomer Feldroboter oder auch die Auswirkungen des europäischen Data Act auf die landwirtschaftliche Praxis.

Technologische Entwicklungen in der Landtechnik von der Agrar-Elektronik über Vernetzung und Automatisierung bis hin zu innovativen Antriebstechnologien sind Thema im Bereich der Partnermesse "SYSTEMS & COMPONENTS". Die Entwicklung von angepassten Batteriesystemen für E-Mobilität im Landwirtschaftssektor ist eine der Fragestellungen, die hier adressiert wird.

Elementare Grundvoraussetzung für eine leistungsstarke und zugleich nachhaltige Landwirtschaft ist der gesunde Boden. Das Themen-Spotlight "Soil Health" widmet sich passend dazu innovativen Konzepten zur Stärkung der Bodenbiodiversität.