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MM: Beachvolleyball auf dem Barfüsserplatz mit Basler Spitzenspielern

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Medienmitteilung vom 14. Juli 2026

Beachvolleyball auf dem Barfüsserplatz mit Basler Spitzenspielern

Vom 17. bis 19. Juli verwandelt sich der Barfüsserplatz erneut in eine spektakuläre Beachvolleyball-Arena. Die OBI Beach Tour macht bereits zum wiederholten Mal Halt im Herzen von Basel und bringt während drei Tagen Spitzensport, Sommerfeeling und Festivalatmosphäre mitten in die Innenstadt. Mit Yves Haussener und Florian Breer kämpfen gleich zwei Basler Topspieler vor Heimpublikum um den Turniersieg. Der Eintritt ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Der Tourstopp auf dem Barfüsserplatz gehört seit Jahren zu den beliebtesten Austragungsorten der OBI Beach Tour. Die einmalige Kulisse im Herzen der Basler Altstadt, volle Tribünen und die besondere Atmosphäre machen das Turnier zu einem festen Bestandteil des Basler Veranstaltungssommers. Auch 2026 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld mit Schweizer Nationalspielern, internationalen Teams und zahlreichen Lokalmatadoren freuen.

Basler Spitzenspieler greifen vor Heimpublikum an

Sportlich dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld freuen. Als Nummer 1 gesetzt reisen Nationalspieler Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger nach Basel. Dillier gehört seit Jahren zur Schweizer Spitze und zählt gemeinsam mit seinem neuen Partner zu den grossen Favoriten auf den Turniersieg.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgen jedoch zwei Basler Lokalmatadoren. Yves Haussener schlägt vor heimischem Publikum auf und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schweizer Beachvolleyballern. Der gebürtige Basler gewann unter anderem den U17-Weltmeistertitel, wurde U19-Vizeweltmeister sowie U20-Vizeeuropameister und gehört gemeinsam mit Simon Hagenbuch zum engeren Favoritenkreis.

Auch Florian Breer greift vor heimischem Publikum an. Der Basler gehört seit Jahren zur Schweizer Spitze und feierte sowohl national als auch international zahlreiche Erfolge. Seit Anfang des Jahres bildet er zusammen mit seinem Cousin Mathis Kälin ein neues Duo, das sich bereits in der Schweizer Spitze etabliert hat und auch in Basel zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Internationale Klasse bringen die Österreicher Laurenz Leitner und Moritz Kindl nach Basel. Ergänzt wird das starke Teilnehmerfeld durch die Dänen Villads Flügge Napier und Jacob Hejlsvig Petersen, die mit ihrer internationalen Erfahrung für zusätzliche Spannung sorgen werden.

Nachwuchstalente prägen Turnier bei den Frauen

Auch das Frauenturnier überzeugt mit einem starken Teilnehmerfeld, das vom Schweizer Nachwuchs geprägt wird. Angeführt wird die Setzliste von Muriel Bossart und Linda Abbühl, zwei der grössten Schweizer Beachvolleyball-Talente. Direkt dahinter folgen Jasmine Wandeler und Livia Stolz, die mit ihrer U18-EM-Silbermedaille bereits internationale Erfolge feiern konnten.

Mit Shana Zobrist / Anna Lutz sowie Zoé Flückiger / Nadine Demierre stehen zwei weitere Spitzenteams am Start, die regelmässig um Podestplätze auf der OBI Beach Tour kämpfen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von weiteren ambitionierten Schweizer Duos, die den etablierten Teams den Turniersieg streitig machen wollen.

Drei Tage Beachvolleyball mitten in Basel

Das Turnier beginnt am Freitag, 17. Juli, und dauert bis Sonntag, 19. Juli. Während drei Tagen erleben die Besucherinnen und Besucher hochklassigen Beachvolleyball, spektakuläre Ballwechsel und Spitzenathletinnen und -athleten aus nächster Nähe.

Mit Sand, Tribünen, Gastronomie und verschiedenen Partneraktivitäten entsteht mitten in der Basler Innenstadt eine einzigartige Sommer- und Festivalatmosphäre.

«Basel gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Austragungsorten der OBI Beach Tour. Die Atmosphäre auf dem Barfüsserplatz ist einzigartig und wir freuen uns sehr, erneut mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld in die Stadt zurückzukehren», sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

Die OBI Beach Tour versteht sich bewusst als Event für alle – für Sportfans, Familien und alle, die mitten in der Stadt ein Stück Sommer erleben möchten.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_höchste_Nationale~eachtour_Basel.docx