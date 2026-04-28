Spital Zollikerberg

Spital Zollikerberg mit sehr erfreulichem Jahresergebnis

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Zollikerberg (ots)

Das Spital Zollikerberg schliesst das Jahr 2025 mit einem Gewinn von CHF 4.9 Mio. (2024: CHF -1.2 Mio.) und einer EBITDAR-Marge von 11.2 Prozent (2024: 7.1 Prozent) ab. Zu diesem Ergebnis tragen neben höheren Erträgen insbesondere die eingeleiteten Massnahmen zur Effizienzsteigerung in Prozessen und Zusammenarbeit sowie zur Kostensenkung bei. Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.7 Mio. auf CHF 187.7 Mio. (2024: CHF 186.0 Mio.).

Die Erlöse entwickelten sich insgesamt positiv, zeigen jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen. Während die Erträge bei den allgemeinversicherten Patientinnen und Patienten um CHF 1.7 Mio. auf CHF 79.6 Mio. anstiegen (2024: CHF 77.9 Mio.), gingen sie bei den zusatzversicherten Patientinnen und Patienten um CHF 0.9 Mio. auf CHF 56.2 Mio. zurück (2024: CHF 57.1 Mio.). Im ambulanten Bereich blieben die Erträge mit CHF 43.5 Mio. auf dem Vorjahresniveau (2024: CHF 43.6 Mio.).

Kostensenkungen von über CHF 5 Mio.

Der Betriebsaufwand reduzierte sich im Berichtsjahr deutlich. Der Personalaufwand sank um CHF 1.9 Mio. auf CHF 118.1 Mio. (2024: CHF 120.0 Mio.). Auch beim Sachaufwand wurde eine klare Reduktion erzielt: Er verringerte sich um CHF 3.3 Mio. auf CHF 51.5 Mio. (2024: CHF 54.8 Mio.). Die Einsparungen wurden insbesondere beim medizinischen Bedarf, beim Verwaltungsaufwand sowie in weiteren Betriebsaufwandspositionen realisiert.

Geburten weiterhin auf hohem Niveau - deutlicher Zuwachs im Geburtshaus

Im Jahr 2025 kamen im Spital Zollikerberg insgesamt 2'155 Kinder zur Welt (2024: 2'189). Damit bleibt die Geburtenzahl weiterhin auf einem hohen Niveau. Bereits im zehnten Jahr in Folge verzeichnet das Spital mehr als 2'000 Geburten jährlich. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geburtshaus: Die Zahl der Geburten stieg von 92 im Jahr 2024 auf 125 im Berichtsjahr. Die Kombination aus moderner Geburtsklinik und Geburtshaus am selben Standort trägt wesentlich dazu bei, dass das Spital Zollikerberg zu den gefragtesten Geburtsorten der Schweiz zählt.

Positive Entwicklung in der Gynäkologie

Die Gynäkologie verzeichnete mit 613 Fällen einen deutlichen Anstieg von 5.9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (579 Fälle). Das unterstreicht die hohe fachliche Kompetenz des medizinischen Personals sowie die erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Spitals.

Hohe Patientenzufriedenheit auf stabilem Niveau

Die Zufriedenheit der stationären Patientinnen und Patienten mit ihrer Behandlung und ihrem Aufenthalt liegt bei 5.7 (Maximalwert: 6.0). Nach einem konstanten Wert von 5.6 in den Jahren 2021 bis 2023 stieg sie 2024 an. Im Jahr 2025 wurde dieses hohe Niveau erneut bestätigt.

Zum Jahresbericht 2025 des Spitals Zollikerberg: spitalzollikerberg.ch/de/ueber-uns/jahresberichte