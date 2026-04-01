Spital Zollikerberg

Spital Zollikerberg eröffnet neuen Standort im Haus zum Falken am Bahnhof Stadelhofen

Bild-Infos

Download

Zollikerberg (ots)

Das Spital Zollikerberg eröffnet im Haus zum Falken am Bahnhof Stadelhofen einen neuen Standort für spezialisierte ambulante Medizin in der Stadt Zürich. Das architektonisch markante Gebäude, entworfen von Santiago Calatrava, wird ab 1. April 2026 Standort der Frauen-Permanence Zürich, der Plastischen Chirurgie Zürich sowie des Brustzentrums Zollikerberg. Die Frauenmedizin zählt dabei seit vielen Jahren zu den zentralen Kernkompetenzen des Spitals - entsprechend wird diese lange Tradition am neuen Standort fortgeführt.

Mit der Bündelung dieser drei Fachbereiche an einem zentralen und gut erreichbaren Standort stärkt das Spital Zollikerberg seine Präsenz in der Stadt Zürich und entwickelt seine ambulanten Angebote gezielt weiter. Die räumliche Nähe ermöglicht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und schafft kurze Wege für Patientinnen und Patienten zwischen den spezialisierten Angeboten.

Die Frauen-Permanence Zürich ist seit über zehn Jahren am Bahnhof Stadelhofen etabliert und zieht nun in das Haus zum Falken um. Sie steht für eine schnelle und unkomplizierte gynäkologische Abklärung und wird am neuen Standort durch moderne Infrastruktur sowie zusätzliche spezialisierte Leistungen weiterentwickelt.

Ergänzt wird das Angebot durch die Plastische Chirurgie Zürich und das Brustzentrum Zollikerberg, die zusätzlich zu ihren bestehenden Standorten künftig auch in der Stadt Zürich präsent sind. Die drei Fachbereiche bilden gemeinsam ein vernetztes Angebot und ermöglichen eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die Plastische Chirurgie Zürich richtet sich an Patientinnen und Patienten jeden Geschlechts und umfasst ein breites Spektrum an rekonstruktiven und ästhetischen Behandlungen. Das Brustzentrum Zollikerberg steht für eine interdisziplinäre Betreuung von Patientinnen mit Brusterkrankungen - von der Diagnostik über die Behandlung bis zur Nachsorge.

"Mit dem Haus zum Falken bringen wir spezialisierte ambulante Medizin näher zu den Menschen in der Stadt Zürich und schaffen neue Möglichkeiten für die interdisziplinäre Zusammenarbeit", sagt Christian Etter, Spitaldirektor des Spitals Zollikerberg.

Der neue Standort bietet moderne Behandlungsräume, eine abgestimmte medizinische Betreuung über mehrere Fachbereiche hinweg sowie eine direkte Anbindung an das Spital Zollikerberg. Damit entsteht ein zentraler Ort für spezialisierte ambulante Medizin mit einem klaren Fokus auf Qualität, Zusammenarbeit und Patientennutzen.