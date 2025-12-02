Spital Zollikerberg

Prof. Dr. med. Gregor Lindner wird neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Spital Zollikerberg

Bild-Infos

Download

Zollikerberg (ots)

Ab dem 1. Juli 2026 wird Prof. Dr. med. Gregor Lindner die Nachfolge von Prof. Dr. med. Ludwig Theodor Heuss als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Spital Zollikerberg antreten.

Prof. Dr. med. Gregor Lindner ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und verfügt über die European Board Certification in Emergency Medicine. Der gebürtige Österreicher ist Titularprofessor für Notfallmedizin an der Universität Bern und habilitiert für Innere Medizin und Nephrologie an der Medizinischen Universität Wien. Nach verschiedenen Stationen an der Medizinischen Universität Wien, dem Inselspital Bern und der Hirslanden Klinik im Park in Zürich leitete er ab 2019 die fusionierte Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin am Bürgerspital Solothurn und war dort Mitglied der Spitalleitung. Seit 2023 ist er Klinikvorstand der Klinik für Notfallmedizin am Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Prof. Lindner: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe am Spital Zollikerberg. Gemeinsam mit einem engagierten Team möchte ich die qualitativ hochstehende und patientenzentrierte Versorgung in der Inneren Medizin weiter ausbauen und Innovationen fördern, stets im Dienst unserer Patientinnen und Patienten."

Mit über 130 Publikationen in internationalen Fachzeitschriften, seiner Tätigkeit als Reviewer und Editorial Board Member renommierter Publikationen sowie seiner langjährigen Führungserfahrung bringt Prof. Lindner ein breites wissenschaftliches, klinisches und organisatorisches Know-how mit. Ergänzt wird dieses durch einen Master of Business Administration (MBA) des Imperial College London.

Christian Etter, Spitaldirektor: "Prof. Lindner hat uns mit seiner umfassenden klinischen Erfahrung, seiner ausgewiesenen Führungskompetenz und seiner wissenschaftlichen Exzellenz überzeugt. Seine Fähigkeit, strategisch zu denken und komplexe Strukturen effizient weiterzuentwickeln, passt hervorragend zu unserem Haus. Wir freuen uns sehr, ihn am Spital Zollikerberg willkommen zu heissen."

Prof. Lindner wird die Stelle per 1. Juli 2026 antreten und die Nachfolge von Prof. Heuss übernehmen, der die Klinik für Innere Medizin rund 18 Jahre lang sehr erfolgreich geführt und stetig ausgebaut hat. Das Spital Zollikerberg dankt Prof. Heuss herzlich für sein grosses Engagement und seine prägenden Verdienste.