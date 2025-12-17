PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Feierliche Diplomübergabe nach erfolgreich bestandener Rechtsanwaltsprüfung

Vaduz (ots)

Justizminister Emanuel Schädler hat am Mittwoch, 17. Dezember 2025, den Absolventinnen und Absolventen der Rechtsanwaltsprüfung die Diplome im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude überreicht.

Die Rechtsanwaltsprüfungen finden jedes Jahr jeweils im Frühjahr und im Herbst statt. Die Absolventinnen und Absolventen der Herbstsession 2025 sind Marta Baftiaj, Veronika Banzer, Benjamin Grissmann, Johannes Kaiser-Frick, Julia Kindle, Christoph Marxer, Tobias Stump und Antonia Wittwer-Tschohl.

Regierungsrat Emanuel Schädler ermutigte die Absolventinnen und Absolventen mit Empathie, Redlichkeit und Menschlichkeit den weiteren Berufsweg zu gehen. Dies unterstrich er mit einzelnen Totenbildern aus dem Churer Domschatz, welche den Diplomandinnen und Diplomanden für ihren juristischen Lebensweg als positive Inspiration dienen sollen. "Biegen Sie nicht das Recht - es sei denn, das führt zu Gerechtigkeit", erklärte der Justizminister mit einem Schmunzeln, bevor er mit Hilmar Hoch, Vorsitzender der Prüfungskommission für Rechtsanwälte, und dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer, Manuel Walser, die Diplome feierlich überreichte.

Die Rechtsanwaltsprüfung ist vor der Prüfungskommission für Rechtsanwälte, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Staatsgerichtshofs, des Obersten Gerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs, des Obergerichts und der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer, abzulegen. Die Regierung dankt den Mitgliedern der Prüfungskommission für ihre Arbeit.

Weitere Fotos stehen unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
Michael.Winkler@regierung.li

