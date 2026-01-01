Spital Zollikerberg

Um 1.32 Uhr geboren: Das Neujahrsbaby 2026 des Spitals Zollikerberg heisst Emil

Bild-Infos

Download

Zollikerberg (ots)

Emil erblickte am 1. Januar 2026 um 1.32 Uhr das Licht der Welt. Er ist 50 Zentimeter gross und wiegt 3'125 Gramm.

Emil ist in bester Gesellschaft: Mit 2'169 Geburten im Jahr 2025 bestätigt das Spital Zollikerberg seinen Platz als eine der beliebtesten Geburtskliniken der Schweiz. Bereits zum zehnten Mal in Folge kamen über 2'000 Babys innerhalb eines Jahres zur Welt.

"Wir freuen uns sehr, dass sich uns so viele werdende Eltern in diesem lebensverändernden Moment anvertrauen. Alles Gute für Emil und seine Familie", sagt Pia Schnitzler, Klinikleiterin der Frauenklinik.

Bereits im Herbst 2023 wurde das geburtshilfliche Angebot auf dem Spitalareal durch die Eröffnung des Geburtshauses Zollikerberg erweitert. Damit reagiert das Spital auf die wachsende Nachfrage vieler Familien nach hebammengeleiteten Geburten. Die Gebärabteilung mit zwei integrierten Operationssälen liegt unmittelbar neben der Neugeborenenstation (Neonatologie). Diese räumliche Nähe ermöglicht im Notfall kurze Wege und kann entscheidend zur Sicherheit von Mutter und Kind beitragen. Rund um die Uhr stehen Hebammen sowie Fachärzt:innen für Geburtshilfe, Neonatologie und Anästhesie zur Verfügung.