InstallerGroup Schweiz AG

Die BP Elektro AG wird Teil der InstallerGroup Schweiz

Zürich (ots)

Die InstallerGroup stärkt ihre Präsenz auf dem Schweizer Markt mit der Übernahme der BP Elektro AG aus Dietikon. Mit dieser Transaktion umfasst die InstallerGroup Schweiz nun vier operative Gesellschaften.

Die BP Elektro AG bietet eine breite Palette an Elektroinstallationsdienstleistungen an und betreut dabei führende Geschäftskund:innen, darunter Spitäler, Grossbanken und Energiekonzerne. Das 2020 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 65 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 16 Millionen Franken. Die BP Elektro AG wird unter eigenem Namen und unter der Führung ihrer bestehenden Geschäftsleitung weiterhin unabhängig operieren.

Mit der Übernahme beschäftigt die InstallerGroup Schweiz nun mehr als 200 Mitarbeitende.

Die BP Elektro AG ergänzt die InstallerGroup Schweiz um starke Kompetenzen in den Bereichen Elektroinstallationen, Gebäudeautomation sowie erneuerbare Energielösungen und unterstützt Kund:innen dabei, den steigenden technischen und energiebezogenen Anforderungen beim Neubau und der Sanierung von Gebäuden gerecht zu werden.

Premtim Dema, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BP Elektro AG, sagt:

"Der Beitritt zur InstallerGroup verschafft uns eine starke langfristige Plattform und ermöglicht es uns gleichzeitig, unserer Unternehmensidentität treu zu bleiben. Er stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Projekte zu realisieren und unsere Kompetenzen weiter auszubauen."

Boris Bischoff, CEO der InstallerGroup Schweiz, fügt hinzu:

"Die BP Elektro AG ist ein gut geführtes Unternehmen mit starker technischer Kompetenz und einem ausgezeichneten Ruf. Wir freuen uns, einen weiteren hochwertigen Partner bei der InstallerGroup Schweiz willkommen zu heissen."

Über die InstallerGroup

Die InstallerGroup ist eine führende Anbieterin von gewerkübergreifender Gebäudetechnik in Dänemark und der Schweiz mit rund 2'150 Mitarbeitenden. Die Gruppe besteht aus unabhängigen Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz und fundiertem technischen Know-how. Die Unternehmen der Gruppe bieten Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung/Klima, Kälte und Elektro, sowie in ausgewählten Spezialbereichen wie Sprinkleranlagen, Energieoptimierung, Gebäudeautomation, Glasfaserinfrastruktur und Solarpanel-Installationen an. Das Ziel der Gruppe ist es, eine bevorzugte Partnerin ihrer Kunden bei der Umsetzung der Energiewende zu sein. Die InstallerGroup befindet sich im Besitz ihrer Partnerunternehmen und von FSN Capital, einer führenden nordeuropäischen Private-Equity-Gesellschaft.

www.installergroup.ch

Über die BP Elektro AG

Die BP Elektro AG wurde 2020 in Dietikon gegründet und hat sich auf Elektroinstallationen, Gebäudeautomation und erneuerbare Energien (Photovoltaik) spezialisiert. Das Unternehmen setzt auf massgeschneiderte Lösungen nach neustem Technologiestandard und beschäftigt rund 65 Mitarbeitende. Geführt wird die BP Elektro AG durch die Geschäftsleitung bestehend aus Premtim Dema (Vorsitz) und Beat Gasser.

www.bp-elektro.ch