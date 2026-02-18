Heilsarmee Topfkollekte 2025

Heilsarmee / Armée du Salut

CHF 810’000 für regionale Hilfe in der Schweiz

Bern, 18. Februar 2026 – Die traditionelle Topfkollekte der Heilsarmee Schweiz hat im Jahr 2025 CHF 810’000 eingebracht. Die Bevölkerung zeigte auch in der Adventszeit 2025 grosse Solidarität mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Spendeneinnahmen kommen regionalen Hilfsangeboten zugute und sind weiterhin stabil.

Die Heilsarmee sammelte 2025 an 45 Standorten: 30 in der Deutschschweiz, 15 in der Romandie. Getragen wurde die Aktion von zahlreichen Freiwilligen und Mitarbeitenden der Heilsarmee, die mit ihrem Einsatz die Topfkollekte überhaupt erst möglich machten.

Einnahmen fliessen direkt in regionale Hilfsangebote

Die Einnahmen aus den Spendentöpfen werden in der jeweiligen Region für sozialdiakonische Hilfsprojekte eingesetzt – insbesondere in den Bereichen Wohnen, Sozialarbeit bzw. Sozialberatung und Nothilfe. Konkret unterstützt die Heilsarmee mit den Mitteln aus der Topfkollekte unter anderem:

Notschlafzimmer / Notschlafstellen

Lebensmittel- und Kleiderabgaben

Mittagstische

Passanten-/Durchgangsheime

Männerwohnheime

Arbeit mit Menschen in der Prostitution

Sozialberatungen

Weihnachtsfeiern für Menschen in Not

Damit helfen die Spenden dort, wo Unterstützung oft am dringendsten und unmittelbarsten wirkt.

Digitale Spenden nehmen weiter zu

Seit der Einführung der Spendenmöglichkeit via TWINT im Jahr 2021 wird diese von Jahr zu Jahr stärker genutzt. Aktuell erfolgen 6% der Spenden digital via TWINT – ein Zuwachs um jeweils rund einen Prozentpunkt pro Jahr seit der Einführung.

Die Heilsarmee Schweiz dankt allen Spenderinnen und Spendern sowie den Freiwilligen an den Standorten herzlich. Dank dieser Unterstützung kann die Heilsarmee Menschen in Not niederschwellig und konkret helfen – das ganze Jahr über.

