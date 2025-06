Heilsarmee / Armée du Salut

Heilsarmee schliesst Integrationsangebot in Huttwil - Neuausrichtung auf brocki.ch-Filialen

Bern (ots)

Die Heilsarmee Schweiz wird ihr Integrationsangebot an der Langenthalstrasse 17 in Huttwil - vormals bekannt unter dem Namen "Leuchtturm" - bis Ende 2025 einstellen. Das Angebot wurde 2004 ins Leben gerufen und bot seither niederschwellige Arbeitsintegrationsplätze für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt.

Trotz umfangreicher Bemühungen zur Weiterentwicklung und Stabilisierung des Standorts in den vergangenen Jahren konnte der Betrieb nicht im gewünschten Umfang aufrechterhalten werden. Neben einer abnehmenden Zahl an Teilnehmenden führten auch organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen zu diesem Schritt.

Die Schliessung erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung, die nach intensiver Analyse der Situation beschlossen wurde.

Nicht betroffen von der Schliessung ist der Entsorgungshof, der bis im Januar 2024 zum "Leuchtturm" gehörte und seither unter dem Namen Logistics DL weitergeführt wird.

Neuausrichtung in brocki.ch-Filialen

Zukünftig werden die Integrationsarbeitsplätze direkt in den brocki.ch-Filialen der Heilsarmee angesiedelt und weiterentwickelt. Ziel ist es, integrative Arbeitsumgebungen mit realitätsnahem Praxisbezug zu schaffen, in denen die Teilnehmenden durch professionelle Begleitung individuell unterstützt und gefördert werden.

Auch in der Huttwiler brocki.ch-Filiale sind entsprechende Integrationsplätze vorgesehen. Damit bleibt das Engagement der Heilsarmee im Bereich der Arbeitsintegration am Standort Huttwil bestehen - in neuer Form und mit verbesserter struktureller Einbindung. "Unsere brocki.ch-Filialen sind ideale Orte für praxisnahe Arbeitsintegration. Hier entstehen echte Begegnungen, sinnvolle Aufgaben und ein motivierendes Umfeld. Wir freuen uns, in Huttwil weiterhin Integrationsplätze anbieten zu können - jetzt direkt im laufenden Betrieb", sagt Andreas Stettler, Geschäftsführer brocki.ch.

Ziel: nachhaltige Integration in den Arbeitsalltag

Die neuen Angebote ermöglichen Teilnehmenden nicht nur praktische Erfahrungen im Alltag eines Brocki-Betriebs, sondern fördern auch soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mit diesem Schritt bekräftigt die Heilsarmee ihr Engagement für eine inklusive Gesellschaft und nachhaltige Integrationsarbeit in der Schweiz.