Sharing is caring – Gemeinschaftstische feiern Comeback

Während viele Food-Hypes aus den Städten kommen, zeigt das Bar-Restaurant „From Heaven“ in Bad Ragaz, dass auch Lokale vom Dorf Trendsetter sein können. Sharing Plates und Tapas-Kultur treffen dort den Nerv der Zeit.

Das Wichtigste in Kürze:

Sharing Plates feiern ein Comeback: Gen Z bringt das gemeinsame Essen zurück – als soziales Erlebnis.

From Heaven lebt das Konzept seit Jahren: Tapas & Gerichte zum Teilen stehen im Zentrum.

From Heaven wurde mehrfach mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet.

Dezember-Erlebnis „Santas Heaven“: Weekend-Events wie Dinnerkonzerte, Tattoo-Walk-In-Days, Live-Podcast.

Save the Date: 26. Dezember – Deep Dive-Moderator Reto Möhr im Gespräch mit Nati-Star Livia Peng im From Heaven.

