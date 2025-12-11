PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ferris Bühler Communications

Sharing is caring – Gemeinschaftstische feiern Comeback

Während viele Food-Hypes aus den Städten kommen, zeigt das Bar-Restaurant „From Heaven“ in Bad Ragaz, dass auch Lokale vom Dorf Trendsetter sein können. Sharing Plates und Tapas-Kultur treffen dort den Nerv der Zeit.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Sharing Plates feiern ein Comeback: Gen Z bringt das gemeinsame Essen zurück – als soziales Erlebnis.
  • From Heaven lebt das Konzept seit Jahren: Tapas & Gerichte zum Teilen stehen im Zentrum.
  • From Heaven wurde mehrfach mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet.
  • Dezember-Erlebnis „Santas Heaven“: Weekend-Events wie Dinnerkonzerte, Tattoo-Walk-In-Days, Live-Podcast.
  • Save the Date: 26. Dezember – Deep Dive-Moderator Reto Möhr im Gespräch mit Nati-Star Livia Peng im From Heaven.

Die Medienmitteilung finden Sie im Anhang. Sehr gerne vermittle ich bei Interesse Interviewmöglichkeiten z. B. mit Geschäftsführer Sylvio Rodrigues oder Küchenchef Sergio Mahiques Ferrando.

Bildmaterial zum „From Heaven“ finden Sie hier und für weitere Informationen erreichen Sie mich per E-Mail oder unter +41 56 206 66 03.

Freundliche Grüsse

Jannina 

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Direkt. +41 56 209 15 05
Tel. +41 56 206 66 03 
jannina@ferrisbuehler.com
www.ferrisbuehler.com
