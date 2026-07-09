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Agenda 2030: la società civile chiede al Consiglio federale "il coraggio di puntare su una vera sostenibilità"

Petizione in vista della presentazione all'ONU a New York

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Berna (ots)

Il 13 luglio 2026 la Svizzera presenterà al Forum politico di alto livello (HLPF) dell'ONU a New York il suo quarto rapporto nazionale sull'attuazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Il bilancio del rapporto è deludente: a quattro anni dalla scadenza, gli SDG sono ben lontani dall'essere raggiunti. In risposta a ciò, oltre 13'000 persone hanno firmato una petizione indirizzata al Consiglio federale chiedendo "il coraggio di puntare a una vera sostenibilità".

Mentre in alcuni settori, come quello delle energie rinnovabili, si intravedono lievi progressi, le disuguaglianze sociali e la crisi ambientale continuano ad aggravarsi. Lo stesso Consiglio federale ammette che gli obiettivi principali - in particolare nei settori del consumo sostenibile, del clima, della biodiversità, della riduzione della povertà, degli alloggi a prezzi accessibili, della lotta alla discriminazione e degli aiuti allo sviluppo - non saranno raggiunti. Invece di adottare le misure necessarie, il Consiglio federale frena e ridimensiona la priorità dell'Agenda 2030.

"La Svizzera ha il potenziale per assumere un ruolo di pioniera a livello internazionale investendo nella sostenibilità - come garante di sicurezza e benessere. Invece, il Consiglio federale si limita a gestire lo status quo e si arrende di fronte alle sfide", critica Rianne Roshier, direttrice della Piattaforma Agenda 2030.

Andreas Lustenberger, membro della direzione di Caritas Svizzera e rappresentante della società civile nella delegazione svizzera all'ONU alla conferenza in corso a New York, aggiunge: "L'attuazione dell'Agenda 2030 non è fine a se stessa, ma è nell'interesse fondamentale della popolazione svizzera."

Richieste della società civile fino al 2030 e oltre

In risposta alla mancanza di volontà politica, la società civile chiede, nella petizione una "sostenibilità vera", il rispetto coerente degli impegni presi nel 2015 per attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La petizione chiede di elaborare un piano d'azione credibile: la Svizzera deve presentare una tabella di marcia dettagliata con misure vincolanti e concrete che spieghi come intende raggiungere gli obiettivi entro il 2030.

La piattaforma della società civile "Agenda 2030", che riunisce 50 associazioni, federazioni, ONG e sindacati, fa appello al Consiglio federale affinché compia passi coraggiosi nei quattro anni che mancano al 2030:

Cooperazione allo sviluppo: raggiungere l'obiettivo dell'ONU dello 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) per la cooperazione internazionale - a favore della promozione della pace, del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, della lotta internazionale ai cambiamenti climatici, degli aiuti umanitari e della cooperazione allo sviluppo. Lotta alla povertà: una strategia ambiziosa con misure efficaci per ridurre la povertà e promuovere le pari opportunità in Svizzera. Clima e sussidi: riduzione sistematica dei sussidi dannosi per l'ambiente e un forte impegno alla prossima conferenza sul clima COP31, che si terrà a novembre in Turchia. Polo economico: rafforzamento dell'economia circolare e introduzione di standard ambientali e sociali ambiziosi per le imprese e la piazza finanziaria.

La società civile presenterà queste richieste nella sua dichiarazione a New York in merito al rapporto nazionale della Svizzera. Nella sua presa di posizione all'attenzione dell'ONU scrive: "sebbene il governo riconosca queste carenze, continua ad attuare tagli di bilancio in importanti settori ambientali e sociali e, allo stesso tempo, aumenta le spese militari. Essendo una delle nazioni più ricche del mondo, la Svizzera deve assumersi la propria responsabilità di pioniera globale, investendo attivamente nella transizione verso la sostenibilità e contribuendo a plasmare il dibattito su <Beyond 2030>."

Ulteriori informazioni:

Petizione al Consiglio federale: DE/ FR/ IT

Immagini chiave: Appell_Agenda2030_Visuals

Invito - Consegna della petizione

La Piattaforma Agenda 2030 e le sue organizzazioni affiliate consegneranno le firme della petizione alla Cancelleria federale il 9 luglio. I media sono cordialmente invitati. Le foto saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 del 9 luglio in questa cartella: Appell_Agenda2030_Visuals

9 luglio 2026, dalle 11:00 alle 11:45

Terrazza di Palazzo federale, 3011 Berna

La piattaforma Agenda 2030 è un'alleanza di circa 50 attori della società civile che operano nei settori della cooperazione allo sviluppo, della tutela ambientale, delle questioni di genere, della pace, dell'economia sostenibile e dei sindacati. Ci impegniamo affinché la Svizzera attui l'Agenda 2030. Partecipiamo ai processi politici, stimoliamo la politica e l'amministrazione con le nostre analisi e proposte concrete. Mettiamo in rete gli attori della società civile svizzera e cerchiamo soluzioni sostenibili e orientate al futuro.

La Svizzera partecipa alla rendicontazione internazionale volontaria sull'attuazione dell'Agenda 2030. L'ONU invita gli Stati membri a riferire a intervalli regolari sull'attuazione nei propri paesi. Il rapporto nazionale svizzero sull'attuazione dell'Agenda 2030 offre una panoramica dello stato di attuazione dell'Agenda 2030 da parte della Svizzera, sia a livello locale che globale. In esso vengono presentate le principali opportunità e sfide che la Svizzera deve affrontare nel percorso verso il raggiungimento dei 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Il rapporto verrà presentato alle Nazioni Unite nell'ambito del Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile (7-15 luglio 2026), nonché alle rispettive popolazioni.