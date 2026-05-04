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Per la KPT un risultato d'esercizio positivo e un'elevata soddisfazione dei clienti

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Bern (ots)

La KPT chiude l'esercizio 2025 con un risultato aziendale positivo pari a 59 milioni di franchi. I fattori determinanti sono stati l'ottima performance degli investimenti di capitale e un solido risultato attuariale. Allo stesso tempo, l'azienda ha compiuto passi avanti su digitalizzazione, soddisfazione dei clienti e stabilità finanziaria. Nel Consiglio di amministrazione, la KPT può ora contare su Franziska König.

Nel 2025, la KPT ha registrato un'evoluzione mirata in un contesto difficile. Con il nuovo portale clienti KPTnet, l'app KPT e il sito web, le esperienze digitali per i clienti sono state integralmente ottimizzate. Anche la soddisfazione dei clienti ha toccato un nuovo record nell'autunno 2025. "Questo successo è merito dei circa 770 collaboratori che si impegnano ogni giorno per i nostri oltre 500 000 assicurati", dichiara con soddisfazione il CEO della KPT, Thomas Harnischberg.

Un anno positivo sotto il profilo finanziario

Dopo la crescita da record del 2022/2023, la KPT sta ancora attraversando una fase di consolidamento e stabilizzazione. La priorità è trovare l'equilibrio tra stabilità finanziaria e crescita a medio termine. Nonostante una lieve flessione nel 2026, il portafoglio clienti nell'assicurazione di base si conferma su un livello nettamente superiore rispetto all'inizio del periodo di riferimento della strategia, attestandosi a 437 000 assicurati.

A livello finanziario, la KPT ha mandato in archivio un ottimo esercizio. Grazie a una buona performance degli investimenti di capitale e a un solido risultato attuariale (99,8% di combined ratio) nel ramo LAMal e LCA, la KPT ha registrato un risultato d'esercizio positivo di 59 milioni di franchi a livello di gruppo nel 2025. Con un ulteriore miglioramento della solvibilità nel ramo LAMal, la KPT poggia su una base di capitale solida e incrementerà ulteriormente le riserve.

Semplice, digitale e cooperativa

Entro il 2027, la KPT vuole diventare la cassa malati più semplice con una marcia in più per la priorità data ai clienti. "Ci concentriamo su ciò che davvero serve ai clienti: il migliore rapporto prezzo-prestazioni e una customer experience semplice", dichiara Thomas Harnischberg. Allo stesso tempo, la KPT consolida la sua struttura cooperativa: "A differenza di tanti concorrenti, noi siamo una società cooperativa e apparteniamo ai nostri assicurati." Ecco perché la KPT si impegna con la Rete di protezione sanitaria in favore di progetti sociali e della solidarietà nel sistema sanitario.

Secondo Thomas Harnischberg, il contesto politico e regolamentare resta impegnativo: "Auspichiamo un dibattito oggettivo e costruttivo sul futuro del nostro sistema sanitario, che non guardi soltanto ai costi e attribuisca maggior peso a qualità e assistenza." Tutti gli attori sarebbero quindi chiamati in causa: "È possibile fare passi avanti solo se i fornitori di prestazioni, l'industria farmaceutica, le casse malati e gli assicurati remano nella stessa direzione."

Franziska König entra nel Consiglio di amministrazione

In occasione dell'assemblea dei delegati, la 53enne Franziska König è stata nominata consigliera di amministrazione della KPT. Dopo un percorso accademico culminato in un master in scienze ambientali conseguito presso il Politecnico federale di Zurigo, dal 2021 lavora come Head Health Services presso il gruppo quotato Galenica. In questa funzione è responsabile dell'evoluzione strategica del portafoglio di servizi e delle cooperazioni con gli assicuratori malattie. In precedenza ha ricoperto per nove anni diverse funzioni dirigenziali in un'assicurazione malattie elvetica, occupandosi tra le altre cose di sviluppo aziendale nonché di gestione di partner e prodotti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. Walter Bosshard, saluta con soddisfazione l'arrivo della nuova consigliera: "Franziska König è un'esperta sanitaria di alto profilo. Conosce il settore delle assicurazioni malattie e ci darà un valido supporto nel percorso per diventare la cassa malati più semplice con una marcia in più per la priorità data ai clienti."