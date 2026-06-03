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Caritas cerca 1000 volontari per l'impegno alpestre

Lasciare la routine dell'ufficio per dedicarsi al lavoro in stalla e godersi il panorama montano

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Lucerna (ots)

Per le famiglie contadine di montagna in Svizzera, l'estate è il periodo più impegnativo dell'anno. Un infortunio o una malattia possono portare rapidamente le famiglie di contadini di montagna ai loro limiti. Caritas Svizzera è quindi alla ricerca di 1000 volontari disposti a dare una mano per una settimana o più, vivendo così un'esperienza che cambierà la loro prospettiva.

Ogni anno, innumerevoli famiglie di contadini di montagna hanno bisogno di aiuto per affrontare il lavoro durante l'intensa stagione estiva. Se poi si aggiungono un incidente, una gravidanza o lavori di costruzione e ristrutturazione indispensabili, i contadini di montagna si ritrovano ben presto al limite delle proprie forze.

Fino ad oggi, più di 100 famiglie di contadini di montagna hanno già contattato Caritas Svizzera per chiedere sostegno. Oltre 400 volontari hanno già prenotato il loro impiego, ma per la stagione 2026 ne mancano ancora 600.

Gran parte degli impieghi si svolge tra giugno e settembre, un periodo in cui c'è molto lavoro da fare: fare il fieno, prendersi cura degli animali, pulire la stalla, riparare le recinzioni, dare una mano sull'alpeggio o aiutare nelle faccende domestiche e nella cura dei bambini. Il lavoro è duro dal punto di vista fisico e spesso insolito per chi non è abituato. È proprio questo aspetto che agli occhi dei volontari rende speciale il loro impiego.

Disintossicazione digitale nella fattoria di montagna

Per molti volontari, un impiego in montagna significa uscire dalla propria zona di comfort, imparare cose nuove e mettersi alle spalle la vita quotidiana. Lasciano la routine dell'ufficio per dedicarsi al lavoro in stalla e godersi il panorama montano, mettendo al centro dell'attività gli incontri diretti. L'impegno alpestre diventa così un vero e proprio atto di "disintossicazione digitale".

"Molti volontari raccontano che il loro impegno permette loro di prendere una distanza colla loro quotidianità e di guardare alla loro vita con uno sguardo diverso", afferma Jessica Pillet, portavoce di Caritas Impegno Alpestre.

Ponte tra città e campagna

Gli impieghi in montagna da un lato sostengono direttamente i contadini, dall'altro promuovono anche la comprensione reciproca tra la popolazione urbana e rurale. Si creano incontri personali e nuove prospettive per entrambe le parti. "Con i volontari, un frammento del grande mondo arriva alla nostra tavola", dice una contadina di montagna.

Si cercano persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni, motivate, in buona condizione fisica e mentale e che parlino la lingua della famiglia che le ospita. Su www.impegnoalpestre.ch sono elencate tutte le aziende agricole di montagna che hanno bisogno di aiuto. Le persone interessate possono prenotare il loro impiego direttamente online.

Il 2026 proclamato dall'ONU Anno internazionale delle donne agricoltrici

L'agricoltura di montagna dipende sostanzialmente dal lavoro svolto dai membri della famiglia. Le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale in questo senso. Molte contadine di montagna si fanno carico contemporaneamente della famiglia, degli animali e dell'azienda agricola, sono tecnicamente preparate e sempre pronte ad affrontare sfide fisiche e mentali. Eppure il loro impegno rimane spesso nell'ombra: in Svizzera, soltanto l'otto per cento circa delle aziende agricole è ufficialmente gestito da donne. L'anno internazionale delle Nazioni Unite 2026 dedicato alle donne agricoltrici pone al centro dell'attenzione l'impegno delle donne nel settore agricolo, con l'obiettivo ben preciso di renderne visibile l'importanza fondamentale a livello mondiale e di garantirne un maggiore riconoscimento.

Saremo lieti di organizzare interviste o reportage su richiesta.