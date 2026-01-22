AQUA-SPA-RESORTS AG

AQUA SPA come nuovo marchio ombrello di sei mondi spa - 20 anni di competenza nel settore del benessere

Lugano, Locarno, Tenero, Bellincona , Como (ots)

Il gruppo aziendale finora noto con il nome di AQUA SPA RESORTS AG, nel suo ventennale anniversario si presenta con il nuovo marchio ombrello semplificato AQUA SPA. Con questo passo, l'azienda guarda indietro a due decenni di esperienza, qualità e forza innovativa nel settore del benessere e delle terme in Svizzera e allo stesso tempo orienta chiaramente la sua struttura di marca verso il futuro.

Il nuovo e incisivo marchio ombrello AQUA SPA rafforza il legame visivo e comunicativo tra i sei mondi termali e rende ancora più evidente la loro appartenenza comune. Le singole località mantengono i loro nomi consolidati e i loro profili individuali, ma in futuro saranno gestite in modo più coerente e chiaro sotto il marchio ombrello comune. Il riposizionamento avverrà gradualmente nel corso del 2026.

Il gruppo Aqua Spa comprende l'Hürlimannbad Zürich, il Solbad Schönbühl, l'Hammam Oktogon Bern, il Mineralbad Rigi Kaltbad, il Mineralbad Samedan e il Termali Salini Locarno.

"Il maggiore coinvolgimento visivo e comunicativo del marchio ombrello renderà più visibile e tangibile in futuro l'appartenenza di questi mondi termali unici", afferma J. Molnar. "Rafforza la riconoscibilità, affina l'identità del marchio e sottolinea la base comune di qualità e valori di tutte le strutture Aqua Spa".

Con la nuova immagine AQUA SPA, l'azienda con sede a Sursee (LU) continua a sviluppare in modo coerente la sua strategia di marca. Basandosi su 20 anni di storia aziendale di successo, Aqua Spa crea così una solida base per una crescita sostenibile e una comunicazione chiara e comprensibile nei confronti di ospiti, partner e pubblico.

www.aquaspa.ch