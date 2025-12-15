SRG SSR

La SSR e la Catena della Solidarietà organizzano una campagna di solidarietà per bambine e bambini in situazioni di crisi

Berna (ots)

La SSR e la Catena della Solidarietà organizzano, a fine anno, la campagna di solidarietà "L'infanzia in situazioni di crisi". Con una programmazione diversificata da tutte le regioni linguistiche e con una Giornata di solidarietà nazionale il 18 dicembre, l'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul tema e invitare a sostenere l'iniziativa.

In tutto il mondo milioni di bambine e bambini soffrono a causa di violenze, sfruttamento, conflitti e negligenza - e questo accade anche in Svizzera. Oggi un minore su sei vive in una zona di conflitto, uno su due cresce in un contesto di crisi senza accesso all'istruzione e uno su cinque è costretto a lavorare per sostenere la propria famiglia. Anche nel nostro Paese, ogni anno si stima che tra 30'000 a 50'000 bambine e bambini necessitano di assistenza a causa di maltrattamenti o negligenza; quasi un minore su cinque subisce regolarmente violenza psicologica.

Per richiamare l'attenzione su questa realtà e mobilitare il sostegno, la Catena della Solidarietà lancia dal 15 al 20 dicembre, con il supporto della SSR, la settimana della solidarietà per bambine e bambini in situazioni di crisi, in Svizzera e all'estero. Il momento saliente della campagna sarà il 18 dicembre con la Giornata di solidarietà nazionale. Durante questa settimana, le emittenti della SSR approfondiranno le situazioni di minori colpiti e lanceranno un appello alle donazioni. I fondi raccolti saranno interamente destinati ai progetti delle organizzazioni partner della Catena della Solidarietà: in Svizzera sosterranno centri di accoglienza per donne e minori, servizi di sostegno psicologico e programmi di prevenzione; all'estero saranno destinati a progetti in Medio Oriente, America centrale, Sahel e Asia meridionale - ad esempio per l'istruzione, la protezione dallo sfruttamento e la creazione di spazi sicuri per bambine e bambini.

Partecipazione di tutte le regioni linguistiche

Durante questa settimana, le e i minori in situazioni di crisi in Svizzera e nel mondo saranno al centro della copertura SSR. La RTS accompagna l'iniziativa con "Coeur à Coeur" dal 13 al 19 dicembre e, per la sua decima edizione, sarà in viaggio con uno studio mobile in sette località della Svizzera romanda, tra cui Sion, La Chaux-de-Fonds e Bienne.

Anche SRF 3 partecipa con "Gib es Härz", anch'essa con uno studio mobile, trasmettendo dal 17 al 20 dicembre da Berna e Lucerna. Tra i momenti salienti delle dirette figurano diversi concerti di musiciste e musicisti svizzeri, tra cui vari "SRF 3 Best Talents". Durante la Giornata di solidarietà nazionale, Radio SRF 1 informerà costantemente dal centralino telefonico, mentre formati come "Tagesschau", "10vor10" e "Schweiz Aktuell" offriranno prospettive diverse sulla condizione di bambine e bambini colpiti. La settimana si concluderà con la trasmissione "Happy Day", che affronterà anch'essa il tema e annuncerà l'ammontare finale delle donazioni. Anche RSI, RTR e SWI swissinfo.ch dedicheranno contributi specifici alla protezione dell'infanzia in Svizzera e nel mondo, aggiungendo ulteriori approfondimenti nella Giornata di solidarietà.

La SSR e la Catena della Solidarietà

La Catena della Solidarietà e la SSR condividono una lunga storia comune: per oltre 30 anni la fondazione ha fatto parte della SSR, prima di diventare indipendente nel 1983. Oggi la Catena della Solidarietà raccoglie fondi per le persone in difficoltà e sostiene i progetti di 26 organizzazioni partner svizzere accreditate attive nelle regioni di crisi di tutto il mondo, oltre che varie istituzioni in Svizzera. Durante la campagna di solidarietà, le emittenti radiotelevisive RSI, RTR, RTS e SRF dedicano una parte significativa del loro tempo di trasmissione alle attività della Catena della Solidarietà. Informano sulla campagna, invitano alla solidarietà, seguono i centri di raccolta e aggiornano costantemente sull'andamento delle donazioni. Ulteriori informazioni sulla Catena della Solidarietà sono disponibili nell'articolo "Catena della Solidarietà: stimolo, motivazione ed esempio di campagne di raccolta fondi efficaci".