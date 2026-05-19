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Il direttore Peter Lack lascia la Caritas Svizzera

Si avvia la ricerca per la successione

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Lucerna (ots)

Dopo oltre quattro anni alla guida di Caritas Svizzera, Peter Lack ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Lack ha assunto la guida della Caritas in una fase difficile e ne ha promosso lo sviluppo. Fino a quando non sarà trovato per la successione, le sue funzioni saranno assunte dalla sua vice, Esther Reinhard.

Peter Lack ha assunto la carica di direttore di Caritas Svizzera nell'aprile 2022. Da allora ha rafforzato la mentalità e l'azione imprenditoriale dell'organizzazione, ha promosso la trasformazione digitale e ha consolidato partnership fondamentali, sia nella rete Caritas mondiale che in quella nazionale.

Monika Maire-Hefti, presidente di Caritas Svizzera, si rammarica della decisione. "Peter Lack ha ulteriormente sviluppato Caritas Svizzera in una fase impegnativa con grande impegno e prudenza", afferma. Peter Lack è anche riuscito a tradurre nel presente le radici storiche e i valori della Caritas. Ciò si riflette, ad esempio, nel nuovo modello di ispirazione al passo con i tempi.

Caritas Svizzera ringrazia Peter Lack per il suo impegno e per i numerosi impulsi che ha dato, e gli augura ogni bene per il suo futuro percorso professionale e personale.

Peter Lack cede con effetto immediato la responsabilità operativa generale alla sua vice, Esther Reinhard. La ricerca di un nuovo direttore o di una nuova direttrice sarà avviata immediatamente.