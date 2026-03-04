Caritas Schweiz / Caritas Suisse

La guerra in Medio Oriente: Caritas Svizzera concede 300'000 franchi in aiuti d'emergenza

Il conflitto in Iran si estende all'intera regione

Lucerna (ots)

La situazione umanitaria in Medio Oriente è estremamente tesa. Dopo il bombardamento dell'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, la violenza si sta intensificando anche in Libano. Caritas Svizzera, che ha un ufficio in loco, prevede un aumento dei movimenti di rifugiati a diverse centinaia di migliaia di persone e sta preparando le prime misure immediate.

I conflitti militari in Iran si stanno estendendo a tutto il Medio Oriente. "In Libano è iniziato un grande movimento di rifugiati", riferisce Wael Darwish, direttore della regione Medio Oriente per Caritas Svizzera, da Beirut. "Molti rifugi sono già pieni, la gente è costretta a dormire nelle tende o persino fuori."

L'esercito israeliano ha ordinato alla popolazione del sud del Libano di evacuare le proprie case. Caritas Svizzera, che opera da anni in Libano, stima attualmente che tra 800.000 e un milione di persone dovranno fuggire solo dalle aree meridionali, dalla Valle della Bekaa e dai sobborghi di Beirut. Si sono già formati i primi ingorghi. "Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi e gli attentati in corso in tutto il Libano, soprattutto nel sud, a Beirut e nella Valle della Bekaa", afferma Wael Darwish.

Cibo e alloggi di emergenza sono urgentemente necessari

Molte persone sono tornate alle loro case nel sud del Libano solo negli ultimi mesi, dopo essere state sfollate durante l'ultimo conflitto armato nel 2024. Ora stanno nuovamente perdendo protezione, stabilità e accesso ai servizi di base. "I bisogni più urgenti al momento sono acqua potabile, cibo e alloggi d'emergenza", dice Wael Darwish.

Insieme alle organizzazioni partner locali AMEL e Caritas Libano, Caritas Svizzera sta preparando la distribuzione di queste forniture vitali. Come prima misura di emergenza, Caritas Svizzera ha donato 300'000 franchi svizzeri per gli aiuti di emergenza in Libano. Sono allo studio ulteriori misure nella regione.

La Caritas chiede il cessate il fuoco

Caritas Svizzera esorta tutte le parti a dar prova di moderazione, a tornare alla diplomazia e a smorzare immediatamente la tensione. La Caritas chiede un immediato cessate il fuoco, la protezione della popolazione civile e l'osservanza sistematica del diritto umanitario internazionale.

Wael Darwish afferma: "La popolazione civile non deve sopportare il prezzo di ulteriori violenze. Bisogna fare di tutto per proteggere le vite umane e preservare la stabilità della regione."