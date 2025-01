KALEIO

PM KALEIO: MACHT LÄRM (für die Zukunft)!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

MACHT LÄRM (für die Zukunft)!

Hallo,

anbei senden wir Ihnen unsere aktuelle Pressemitteilung zu unserem Empowering-Magazin KALEIO, das sich an Mädchen im Alter von 8-13 Jahren richtet. Wir würden uns freuen, wenn das Thema auf Ihr Interesse stößt.

Herzlichst

Stefanie Eisenreich und Alexandra Therése Gottschalk

Protestlärm, Freudenschreie, tosender Applaus : Die neue Ausgabe des Magazins KALEIO zeigt, warum „Lärm“ so wichtig ist, wenn es darum geht, etwas zu bewegen. Das Empowerment-Magazin für Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren setzt sich mit Themen auseinander, die Mut machen, inspirieren und die Leserinnen dazu anregen, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen.

Basel, 13.01.2025. „Lärm ist mehr als nur der Krach des Alltags. Es ist der Ausdruck von Gefühlen, wie ein befreiender Wutschrei, und ein Ruf nach Aufmerksamkeit: ‚Schaut her, hier stimmt etwas nicht!'“, so Martina Polek, Journalistin und Mitgründerin der Non-Profit-Organisation Kaleio über den Titel der aktuellen KALEIO-Ausgabe „Mach Lärm“. „Wir möchten Mädchen einladen, sich diesem Lärm anzuschließen, denn er zeigt, dass Veränderung möglich ist – ob laut, leise, durch Musik oder gemeinsames Handeln. Unser Magazin KALEIO zeigt, wie wichtig es ist, diesen Lärm in all seinen Facetten zu machen, um die Welt ein Stück besser zu gestalten.“ Deshalb widmet sich die neue Ausgabe all den Wegen, wie Mädchen sich ausdrücken und Gehör finden können. Zwischen Themen wie Glaubwürdigkeit im Netz, Pubertät, Musik oder Aktivismus finden die Leserinnen Inspiration, ihre Meinung zu sagen, Raum einzunehmen und etwas zu bewegen.

Warum Lärm machen?

Frauen sind in vielen Bereichen nach wie vor unterrepräsentiert – in den Medien, der Politik, der Wirtschaft und der Musikbranche. Das Mädchenmagazin KALEIO möchte das ändern. Jede Ausgabe rückt inspirierende Frauen in den Fokus, um Mädchen zu ermutigen und zu stärken. In der aktuellen Ausgabe „Mach Lärm“ steht die international gefeierte Schlagzeugerin Anika Nilles im Mittelpunkt. Mit ihrer beeindruckenden Karriere und klaren Botschaft inspiriert sie Mädchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie spricht über Mut, Schüchternheit und darüber, warum sie lieber Musik macht, die schräg und überraschend ist.

Klischeefrei, nachhaltig, werbefrei

Mit Beiträgen aus Psychologie, Umwelt, Wissenschaft und Gesellschaft setzt KALEIO – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt) seit 2020 auf Vielfalt und Tiefe, abseits von Klischees und Werbebotschaften. Statt Schminktipps und Produktwerbung präsentiert das Magazin nachhaltige Inhalte und weibliche Vorbilder, die Mädchen ermutigen, sich selbst zu entdecken. Und auch Eltern, Schulen und Bildungseinrichtungen können profitieren: Über das begleitende KALEIO-Wissensportal, im Newsletter sowie mit kostenlosen Unterrichtsmaterialien bietet KALEIO zusätzliche Unterstützung zur Förderung von Selbstbewusstsein und Diversität.

Crowdfunding-Kampagne: Erste Schritte auch nach Deutschland und Österreich

Um das Magazin langfristig auch in Deutschland und Österreich zu etablieren, haben die Gründerinnen eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext ins Leben gerufen. Unterstützerinnen und Unterstützer können so dazu beitragen, dass KALEIO im DACH-Raum Fuss fassen kann. „KALEIO zeigt, dass ‚Lärm machen' mehr ist als Lautstärke – es ist eine Haltung, die die Welt verändern kann. Jede Spende und jedes abgeschlossene Abonnement hilft uns daher, noch mehr Mädchen zu erreichen und sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken“, so Polek.

Weitere Informationen auf kaleiomag.ch oder direkt auf der Crowdfunding-Plattform Startnext.

KALEIO – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt)

KALEIO ist das erste Mädchenmagazin im deutschsprachigen Raum mit einer klaren Ausrichtung auf Empowerment, Nachhaltigkeit und Werbefreiheit. Seine Mission ist es, Mädchen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen – frei von Genderklischees, Rollenerwartungen und Werbung. Weite re Informationen: www.kaleiomag.ch

KALEIO: 6 x jährlich, 64 Seiten, Abo 89€ (69€ im Solipreis), einzeln 19€

Hier finden Sie eine Leseprobe unserer letzten Ausgabe „Spiegelbild“: https://kaleiomag.ch/leseprobe/

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit den Gründer:innen von KALEIO. Bitte beachten Sie bei der Nutzung des beigefügten Bildmaterials die Nutzungsrechte. Über ein Belegexemplar oder einen Link bei einer Veröffentlichung würden wir uns sehr fr euen!

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Stefanie Eisenreich, KALEIO | Für Mädchen (und den Rest der Welt) | Oekolampadstrasse 8 | 4055 Basel | Tel. KALEIO Büro: + 41 78 306 99 82 | Telefon + 33 678281721, E-Mail: presse@kaleiomag.ch

Alexandra Therése Gottschalk, KALEIO | Für Mädchen (und den Rest der Welt) | Telefon + 49 176 64128840 | E-Mail: presse@kaleiomag.ch

KALEIO | Für Mädchen (und den Rest der Welt) Oekolampadstrasse 8 | 4055 Basel Tel. KALEIO Büro: + 41 78 306 99 82 Tel. KALEIO Deutschland: + 49 176 641 288 40 Magazin | Wissensportal | Schule | Nachwuchsförderung | Crowdfunding