Stiftung Kunst & Musik, Klosters

Programmbekanntgabe Klosters Music 2025: "Mythen und Legenden", 26. Juli bis 3. August 2025

Klosters (ots)

Medienmitteilung Klosters Music: Programmbekanntgabe Sommer 2025

Kurze Fassung

Klosters Music 2025: Mythen und Legenden

Mit erstmals elf Konzerten präsentiert sich Klosters Music in seiner siebten Ausgabe (26.7. - 3.8.2025) als wachsendes Klassikfestival, dessen Attraktivität inzwischen weit über die Region hinaus strahlt. Der Klarinettist Andreas Ottensamer, die Pianisten Piotr Anderszewski und Nikolai Luganski, Geiger Augustin Hadelich und das virtuos-verrückte Duo Igudesman & Joo feiern ihre Debüts in Klosters. Mit der Zürcher Sing-Akademie ist zum zweiten Mal ein Chor beim Festival zu Gast.

Das diesjährige Motto lautet "Mythen und Legenden". Schon das Eröffnungswochenende mit Ludwig van Beethovens "Coriolan"- und "Prometheus"-Ouvertüren, der "Nelson"-Messe von Joseph Haydn, gesungen von der Zürcher Sing-Akademie, sowie Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3 ("Eroica") präsentiert einige davon. Das Münchener Kammerorchester wird die beiden ersten Konzerte am 26. und 27. Juli 2025 unter der Leitung von Enrico Onofri bestreiten. Der polnische Pianist Piotr Anderszewski stellt sich mit Beethovens 1. Klavierkonzert in C-Dur in Klosters vor. Auch am Abschlusswochenende (2./3.8.) mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Jérémie Rhorer ist Klosters Music mit den Ouvertüren zu den Opern "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner und "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber Mythen und Legenden auf der Spur. Die romantischen Programme präsentieren mit dem deutsch-amerikanischen Geiger Augustin Hadelich (Tschaikowskys Violinkonzert) und dem russischen Pianisten Nikolai Luganski (Rachmaninows 2. Klavierkonzert) ebenfalls bedeutende Musikerpersönlichkeiten.

Die Kammermusik erhält in der kommenden Ausgabe wieder mehr Raum. Zum einen entdeckt das junge Amatis Trio bei seinem Konzert im Atelier Bolt, bei dem auch die Ausstellung "Mythen und Legenden" des Bündner Künstlers Patrick Devonas besichtigt werden kann (Vernissage am 27.7.), musikalische Sehnsuchtsorte (29.7.). Zum anderen interpretieren der Klarinettist Andreas Ottensamer, das Schumann Quartett und die Kontrabassistin Uxía Martínez-Botana in der Kirche St. Jakob ("Unter Freunden" am 28.7.) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdy. Am gleichen Ort wird auch Sir András Schiff zweimal mit Werken der Romantik zu erleben sein. Nach seinem Rezital ("Blaue Blume" am 31.7.) gestaltet der Pianist gemeinsam mit der Mezzosopranistin Ema Nikolovska einen Liederabend, bei dem Robert Schumanns Zyklus "Liederkreis" op. 39 im Mittelpunkt steht.

Das Familienkonzert präsentiert Sergej Prokofjews musikalisches Märchen "Peter und der Wolf" mit für Klosters Music entworfenen Illustrationen auf Grossbildleinwand. Am Nationalfeiertag macht das international gefeierte Duo Igudesman & Joo auf seiner Abschiedstournee in Klosters Station, um mit seinen bahnbrechenden Arrangements und herrlichem Chaos die klassische Musik lustvoll in die Mangel zu nehmen. Der mit sechs Oscars prämierte Film "Chicago" (Livemusik: City Light Symphony Orchestra unter Kevin Griffiths) nach dem gleichnamigen Musical entführt in die 1920er-Jahre (30.7.).

Wie im Oktober bekanntgegeben wird Klosters Music die Saison 2025 mit der neuen Konzertreihe in der Kirche St. Jakob bereits am 4. Januar ("Mit Pauken und Trompeten") musikalisch eröffnen. Weitere Konzerte folgen am 16. Februar ("Funkelnde Energie") sowie im September und Oktober. Der Online-Ticketvorverkauf mit sitzplatzgenauer Buchung für die Kirchenkonzerte ist ab sofort eröffnet.

Die Kartenvorbestellung für das Sommerfestival ist ab sofort schriftlich und online per Bestellformular möglich. Der Ticketverkauf mit sitzplatzgenauer Buchung und bei den Tourismusbüros in Klosters und Davos startet im 1. März 2025. Nähere Informationen unter:

www.klosters-music.ch

Lange Fassung

Klosters Music 2025: Mythen und Legenden

Mit erstmals elf Konzerten präsentiert sich Klosters Music in seiner siebten Ausgabe (26.7. - 3.8.2025) als wachsendes Klassikfestival, dessen Attraktivität inzwischen weit über die Region hinaus strahlt. Der Klarinettist Andreas Ottensamer, die Pianisten Piotr Anderszewski und Nikolai Luganski, Geiger Augustin Hadelich und das virtuos-verrückte Duo Igudesman & Joo feiern ihre Debüts in Klosters. Mit der Zürcher Sing-Akademie ist zum zweiten Mal ein Chor beim Festival zu Gast.

Das diesjährige Motto lautet "Mythen und Legenden". David Whelton, der künstlerische Leiter des Festivals, hat sowohl Werke programmiert, die mit Heldenfiguren zu tun haben, als auch welche, die Mythen und Sagen reflektieren. Schon das Eröffnungswochenende mit Ludwig van Beethovens "Coriolan"- und "Prometheus"- Ouvertüren, der "Nelson"-Messe von Joseph Haydn, gesungen von der Zürcher Sing-Akademie, sowie Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3 ("Eroica") präsentiert einige davon. Das Münchener Kammerorchester wird die beiden ersten Konzerte am 26. und 27. Juli 2025 unter der Leitung von Enrico Onofri bestreiten. Der polnische Pianist Piotr Anderszewski stellt sich mit Beethovens 1. Klavierkonzert in C-Dur in Klosters vor.

Virtuosenkonzerte von Tschaikowsky und Rachmaninow

Das Abschlusswochenende präsentiert in zwei Konzerten die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Jérémie Rhorer mit einem romantischen Programm. Der deutsch-amerikanische Geiger Augustin Hadelich hat sich mit dem Violinkonzert von Peter Tschaikowsky eines der bekanntesten und virtuosesten Werke des Repertoires ausgesucht.

Für das zweite Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow konnte der russische Pianist Nikolai Luganski verpflichtet werden. "Gerade bei Rachmaninow gehört Luganski weltweit zu den bedeutendsten Interpreten", betont David Whelton. Auch am Abschlusswochenende ist Klosters Music mit den Ouvertüren zu den Opern "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner und "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber Mythen und Legenden auf der Spur.

Raum für Kammermusik

Bei der kommenden Ausgabe erhält die Kammermusik wieder mehr Raum. Zum einen entdeckt das junge Amatis Trio bei seinem Konzert im Atelier Bolt musikalische Sehnsuchtsorte (29.7.). Die Ausstellung "Mythen und Legenden" des Bündner Künstlers Patrick Devonas, die anschliessend besichtigt werden kann (Vernissage am 27.7.), macht das Kunsterlebnis für die Besucherinnen und Besucher noch reicher. Zum anderen interpretieren der Klarinettist Andreas Ottensamer, das Schumann Quartett und die Kontrabassistin Uxía Martínez-Botana in der Kirche St. Jakob ("Unter Freunden" am 28.7.) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdy. Am gleichen Ort wird auch Sir András Schiff zweimal zu erleben sein. Sein Rezital ("Blaue Blume" am 31.7.) widmet sich ganz der Romantik. Auch der anschliessende Liederabend der Mezzosopranistin Ema Nikolovska, bei der Schiff als Klavierbegleiter wirkt, widmet sich mit Werken von Robert Schumann ("Liederkreis" op. 39), Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms ausschliesslich dem 19. Jahrhundert.

Familienkonzert, Abschiedstournee und Filmmusik

Das Familienkonzert präsentiert durch das City Light Chamber Orchestra Sergej Prokofjews musikalisches Märchen "Peter und der Wolf". Dazu werden für Klosters Music entworfene Illustrationen auf Grossbildleinwand gezeigt, die die spannende Geschichte in die Bündner Bergwelt versetzen. Am Nationalfeiertag macht das international gefeierte Duo Igudesman & Joo auf seiner Abschiedstournee in Klosters Station, um mit seinen bahnbrechenden Arrangements und herrlichem Chaos die klassische Musik lustvoll in die Mangel zu nehmen. Auch der beliebte Filmmusikabend mit Live-Orchester steht wieder auf dem Programm. Der mit sechs Oscars prämierte Film "Chicago" nach dem gleichnamigen Musical entführt in die 1920er-Jahre (30.7.). Das City Light Symphony Orchestra erweckt unter Kevin Griffiths die packende Sex-and-Crime-Story zum Leben und bringt die Musik im Konzertsaal der Arena Klosters zum Grooven.

Wie im Oktober bekanntgegeben wird Klosters Music die Saison 2025 mit der neuen Konzertreihe in der Kirche St. Jakob bereits am 4. Januar ("Mit Pauken und Trompeten") musikalisch eröffnen. Weitere Konzerte folgen am 16. Februar ("Funkelnde Energie") sowie im September und Oktober. Der Online-Ticketvorverkauf mit sitzplatzgenauer Buchung für die Kirchenkonzerte ist ab sofort eröffnet.

Die Kartenvorbestellung für das Sommerfestival ist ab sofort schriftlich und online per Bestellformular möglich. Der Ticketverkauf mit sitzplatzgenauer Buchung und bei den Tourismusbüros in Klosters und Davos startet im 1. März 2025.

Nähere Informationen unter: www.klosters-music.ch