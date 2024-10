act entertainment ag

NEMO kommt nach Basel an die Summerstage 2025!

Donnerstag, 26.06.2025 bis Samstag, 28. Juni 2025

Starzone Presale: Freitag, 01.11.2024, 11.00 Uhr bis Samstag, 02.11.2024, 10.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Samstag, 02.11.2024, 11.00 Uhr

Wir freuen uns weitere Acts für die Summerstage 2025 in Basel ankündigen zu dürfen:

Neben dem bereits angekündigtem Johannes Oerding am Donnerstag 26.06.2025 spielt MILOW

Der Belgische Singer-Songwriter bringt sein aktuelles Album ›Nice To Meet You‹ (2022) auf die Bühne! Was 2007 mit Welthits wie „You Don't Know“ oder seiner Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden! Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter Milow.

Am Samstag, 28.06.2025 geben wir zwei hochkarätige Headliner bekannt BASCHI

Seid dabei, wenn Baschi, der Superstar der Schweizer Musikszene, die Bühne erobert! Nach seinem letzten Album, das durch bedeutende Lebensereignisse wie eine rauschende Hochzeit und die Herausforderungen der Pandemie geprägt ist, bringt er frische Energie und unverwechselbare Sounds mit.

Mit seinem neuen Album «Wenn s Läbe drzwüsche chunt» nimmt er euch mit auf eine musikalische Reise durch die Höhepunkte und kleinen Momente des Lebens. Freut euch auf eine explosive Mischung aus Classic Rock, warmen Americana-Klängen und groovigen Beats – alles gepaart mit Baschis einzigartiger Authentizität und Selbstironie.

und NEMO

Mit nur 18 Jahren gewann NEMO im Jahr 2019 vier Swiss Music Awards - und das in nur einer Nacht. Seit 2020 geht NEMO neue Wege, schreibt für andere KünstlerInnen und veröffentlicht englischsprachige Songs, die sich mit Themen wie Geschlechtsidentität und psychischer Gesundheit auseinandersetzen. 2024 erreichte NEMO mit dem Song The Code nicht nur den Sieg des Eurovision Song Contests, sondern auch Herzen von Millionen Fans weltweit.

Bist Du Bereit für ein unvergessliches Erlebnis? Dann lass Dich von NEMO's fesselnder Show auf der Summerstage Basel begeistern und tauche ein in die magische Atmosphäre dieses aussergewöhnlichen Menschen.

Weitere Acts folgen.

