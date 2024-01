Xiaomi

Xiaomi stellt die neue Redmi Note 13 Serie vor

Xiaomi stellt heute seine neue Redmi Note 13 Serie vor, die aus fünf attraktiven Modellen besteht: das Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G und Redmi Note 13.

Mit wichtigen Upgrades bei Kamera, Design, Display und Prozessor schließt die Redmi Note 13 Serie weiter die Lücke zwischen Mittelklasse- und Flaggschiff-Smartphones. Die neuen Modelle bieten eine außerordentliche Langlebigkeit, herausragende Anwendungseigenschaften und beeindrucken mit einer leistungsstarken Bildgebung - und das alles zu einem angemessenen Preis.

Jedes Bild eine Ikone - die Redmi Note 13 Serie mit Kamerasystem-Upgrade

Die Redmi Note 13 Serie hat ein vielseitiges, optimiertes Kamerasystem an Bord, das unterschiedlichste fotografische Ansprüche erfüllt. Die Profi-Modelle Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G und Redmi Note 13 Pro sind jeweils mit einer ultrahochauflösenden 200MP-Kamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet, die Fotos in bisher unerreichter Detailgenauigkeit auf Flaggschiff-Niveau aufnimmt.

Der verlustfreie 2x/4x-Zoom sorgt für detaillierte Nahaufnahmen aus der Ferne und bietet die Möglichkeit, einzelne Personen in Menschenmengen zu fokussieren oder das Geschehen zu vergrößern.

Unterstützt werden die fortschrittlichen Kamerasysteme von einem großen 1/1,4-Zoll-Sensor und einer optimierten Bildverarbeitung, die selbst bei komplexen und schlechten Lichtverhältnissen eine erstaunliche Bildqualität gewährleisten. Die Kombination aus diesem Sensor, einer extrem großen Blende von f/1,65 und Tetra2-Pixel (fortschrittliche Pixel-Binning-Technologie) sorgt für klare und helle Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das 7P-Objektiv mit Atomic Layer Deposition (ALD) reduziert Streulicht und Ghosting.

Bei den Basismodellen Redmi Note 13 5G und Redmi Note 13 ist eine 108MP- Hauptkamera mit verlustfreiem 3x-Zoom integriert, die ausgezeichnete Bilder mit exakten Details liefert. Durch eine große Auswahl an filmCamera-Filtern auf beiden Smartphones können Aufnahmen individuell gestaltet werden.

Das Dreifach-Kamerasystem kombiniert eine 200MP- oder 108MP-Hauptkamera, eine 8MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2MP-Makrokamera sowie eine 16MP-Selfie-Kamera. Alle Modelle werden durch die Xiaomi Imaging Engine unterstützt. Jedes Smartphone der Serie bietet computergestützte Fotografie der nächsten Generation und eine leistungsstarke Bildverarbeitung - damit wird die neue Redmi Note 13 Serie zur hervorragenden Wahl, wenn es darum geht, bei jeder Gelegenheit ikonische Bilder einzufangen.

AMOLED-Display mit hervorragender Klarheit und 120Hz Bildwiederholfrequenz

Überzeugen kann die Redmi Note 13 Serie mit einem schicken, schlanken Design mit ultraflachen Rändern. Das hochwertige Display garantiert ein optimales Seherlebnis und realitätsnahe Darstellungen.

Spitzenhelligkeit und kristallklare Ansichten werden auf dem Redmi Note 13 Pro+ 5G und dem Redmi Note 13 Pro 5G durch ein 1,5K AMOLED-Display und 1800nits geboten. Das Redmi Note 13 Pro, das Redmi Note 13 5G und das Redmi Note 13 sind jeweils mit einem superscharfen FHD+ AMOLED-Display ausgestattet.

Die AdaptiveSync-Bildwiederholfrequenz von 120Hz sorgt bei fast allen Modellen der Redmi Note 13 Serie für geschmeidiges und verzögerungsfreies Scrollen und damit für ein flüssiges, klares und angenehmes Seherlebnis. Ausschließlich das Redmi Note 13 unterstützt AdaptiveSync nicht.

Mit den TÜV Rheinland-Zertifizierungen "Low Blue Light", "Flicker Free" und "Circadian Friendly" ist auch bei längeren Film- und Videosessions zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Die Redmi Note 13 Serie ist zudem mit verschiedenen Augenschutzfunktionen wie dem Lesemodus ausgestattet. Mit dem unter dem Display integrierten Fingerabdrucksensor lassen sich Smartphones bequem entsperren.1

Hohe Strapazierfähigkeit, entspannter Einsatz

Technik und Design der Redmi Note 13 Serie wurden optimiert, um eine hohe Widerstandsfähigkeit und Robustheit zu gewährleisten. Auch unter schwierigen Bedingungen ist für Sicherheit gesorgt: Das fängt beim Display an, das beim Redmi Note 13 Pro+ 5G und Redmi Note 13 Pro 5G erstmals in der Serie mit Corning® Gorilla® Glass Victus® ausgestattet ist und damit noch widerstandsfähiger gegen versehentliche Stürze und Kratzer ist. Das Display aller Modelle wurde weiter optimiert, um sicherzustellen, dass es reaktionsschnell und präzise auf Berührungen reagiert - selbst unter regnerischen Bedingungen.

Als Spitzenmodell der Serie wurde das Redmi Note 13 Pro+ 5G in seiner Bauweise optimiert und ist durch eine IP68-Zertifizierung staub- und wassergeschützt2. Die weiteren Modelle sind gemäß IP54-Zertifizierung staub- und spritzwassergeschützt3.

Fortschrittliche Prozessoren für starke Performance

Die leistungsstarke Redmi Note 13 Serie wird durch einige der leistungsstärksten Prozessoren auf dem Markt angetrieben. Ihre ausdauernden Akkus sorgen dafür, dass die Geräte den ganzen Tag über im Einsatz sind. Alle Modelle werden mit einem Ladegerät4 geliefert, das für zusätzlichen Komfort sorgt.

Für herausragende Leistung sorgt die erstmals zum Einsatz gebrachte 4nm-Prozesstechnologie der Redmi Note Smartphones. Das Redmi Note 13 Pro+ 5G ist als Spitzenmodell der Serie mit einem MediaTek Dimensity 7200-Ultra-Chipsatz und einem großen 5.000 mAh Akku5 ausgestattet. Mit branchenführender 120W HyperCharge-Funktion lässt es sich in nur 19 Minuten6 auf 100 Prozent aufladen.

Das Redmi Note 13 Pro 5G verfügt mit seinem 5.100 mAh5 Akku über die größte Akku-Kapazität der Serie. Es wird durch die Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform angetrieben. Das Redmi Note 13 Pro ist mit einem MediaTek Helio G99-Ultra Chipsatz und einem 5.000 mAh Akku5 ausgestattet. Beide Modelle bieten 67W-TurboCharge und lassen sich in 45 Minuten zu 100 Prozent aufladen.6

Auch die Basismodelle der Serie verfügen über ausdauernde 5.000 mAh Akkus5 und leistungsstarke Chipsätze.

Mit Upgrades und vielfachen Optimierungen sorgt die neue Redmi Note 13 Serie für einen Niveau-Sprung innerhalb der beliebten Redmi Note Reihe und eröffnet Smartphone-Nutzer*innen weltweit Flaggschiff-Funktionen zu erschwinglichen Preisen.

Darüber hinaus stellte Xiaomi mit der Redmi Watch 4, den Redmi Buds 5 Pro und den Redmi Buds 5 drei spannende Neuzugänge in seinem Wearables-Sortiment vor:

Alles auf einen Blick: die vielseitige Redmi Watch 4

Die neue Redmi Watch 4 ist mit einem großen, quadratischen 1,97 Zoll AMOLED-Display ausgestattet, das eine besonders angenehme Nutzung der Smartwatch erlaubt. Mit ihrem quadratischen Formfaktor bietet die bislang größte Redmi Smartwatch auf einen Blick eine umfassende Informationsanzeige. Die Redmi Watch 4 präsentiert sich in exklusivem Design mit einem Mittelrahmen aus Aluminiumlegierung und lässt sich per OTS-Drehkrone aus Edelstahl komfortabel steuern. Mit dem neuen Schnellwechselmechanismus werden Armbänder bequem ausgetauscht.

Ausgestattet ist die Redmi Watch 4 mit einem optimierten 4-Kanal-PPG-Sensor, der eine hohe Genauigkeit bei der Überwachung der Herzfrequenz7 und der Sauerstoffsättigung des Bluts8 gewährleistet. Für sportliche Aktivitäten stehen mehr als 150 Sportmodi, darunter sechs automatisch erkannte Aktivitäten, zur Wahl. Fortschrittliche Funktionen sorgen für eine komfortable Anwendung, darunter Bluetooth®-Anrufe9, mit denen Anrufe durch Heben der Hand und Antippen angenommen werden können. Die Redmi Watch 4 ist wahlweise in Silver Grey oder Obsidian Black mit einem Armband in Pastel Purple, Dark Cyan oder Mint Green erhältlich.10

Redmi Buds 5 Pro: fortschrittliches ANC und natürlicher Sound

Mit integriertem Immersive Sound und neuen Modi für naturgetreuen Klang bieten die Redmi Buds 5 Pro ein intensives Hörerlebnis. Zudem unterstützen die Kopfhörer LDAC11, den führenden Bluetooth®-Codec für kabellose Ohrhörerkonnektivität. Mit bis zu 52dB aktiver Geräuschunterdrückung (ANC)12 bieten die Redmi Buds 5 Pro eine Auswahl von drei ANC-Modi, einen adaptiven KI-Modus und drei zusätzliche Transparenz-Modi, mit denen Nutzer*innen intelligent zwischen den Modi wechseln und ein breites Spektrum an Hör-Szenarien genießen können.13 Das individuelle Klangerlebnis lässt sich dabei mittels fünf verschiedener EQ-Profilen personalisieren. Die Redmi Buds 5 Pro unterstützen bis zu 10 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss und bis zu 38 Stunden Dauerbetrieb in Kombination mit ihrer ergonomischen Ladebox.14 Die neuen kabellosen Kopfhörer sind in den Farben Midnight Black, Moonlight White und Aurora Purple erhältlich.

Mehr Audio-Komfort mit den Redmi Buds 5

Die Redmi Buds 5 bieten bis zu 46dB ANC mit drei Modi, die eine breite Palette von Hintergrundgeräuschen abdecken und damit für ein exzellentes Klangerlebnis sorgen. Drei Transparenzmodi15 lassen die Nutzer*innen mehr von dem hören, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht wollen. Bis zu 10 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss und bis zu 40 Stunden Nutzungsdauer bieten die Redmi Buds 5 in Verbindung mit der Ladehülle.14 Die Kopfhörer sind in Schwarz, Weiß oder Sky Blue erhältlich. Das Gehäuse hat ein mattes Äußeres mit glänzender Innenseite und ein attraktives Lichtstreifendesign.

Die Redmi Buds 5 Serie unterstützt die Verwendung der Xiaomi Earbuds App, die mit zahlreichen Smartphone-Marken kompatibel ist. Mit dieser App können erweiterte Funktionen wie personalisierte Geräuschunterdrückung, intelligente Umgebungsgeräuschunterdrückung, benutzerdefinierte EQ-Abstimmung und integrierter immersiver Sound genutzt werden.16

Preise und Verfügbarkeit17

Das Redmi Note 13 Pro+ 5G ist in den Farben Midnight Black, Moonlight White und Aurora Purple mit zwei Speichervarianten erhältlich:

Die Variante 8GB + 256 GB ist für 449 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12GB + 512GB ist für 499 Euro (UVP) erhältlich.

Das Redmi Note 13 Pro 5G wird in den Farben Midnight Black, Ocean Teal und Aurora Purple in der Variante mit 8GB + 256GB für 399 Euro (UVP) angeboten.

Das Redmi Note 13 Pro ist in Midnight Black, Lavender Purple und Forest Green in der Variante mit 8GB + 256GB für 349 Euro (UVP) erhältlich.

Das Redmi Note 13 5G gibt es in Graphite Black, Ocean Teal und Arctic White in der Variante mit 8GB + 256GB für 299 Euro (UVP).

Das Redmi Note 13 ist in den Farben Midnight Black, Mint Green, Ice Blue und Ocean Sunset18 mit drei Speichervarianten erhältlich:

Die Variante mit 6GB + 128 GB ist für 199 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante mit 8GB + 128 GB ist für 229 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante mit 8GB + 256 GB ist für 249 Euro (UVP) erhältlich.

Die Redmi Watch 4 ist für 99,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Redmi Buds 5 Pro sind für 69,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Redmi Buds 5 sind für 39,99 Euro (UVP) erhältlich.

