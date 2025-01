KALEIO

Psychische Gesundheit bei Mädchen: Das Mädchenmagazin KALEIO stärkt und inspiriert

Psychische Gesundheit bei Mädchen: Das Mädchenmagazin KALEIO stärkt und inspiriert

Das Schweizer Magazin KALEIO stärkt Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren in ihren Lebenskompetenzen, bietet Prävention und gibt ihnen eine neue Perspektive auf sich selbst. Jetzt kommt KALEIO auch nach Österreich.

Basel, 13.01.2025. Mädchen stehen unter Druck – und das stärker als je zuvor: In Österreich zeigen die Ergebnisse der WHO-HBSC-Studie 2021/22 „Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülerinnen und Schülern“, dass wesentlich mehr Mädchen als Burschen an psychischen oder physischen Beschwerden leiden. (Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz). Ebenso weisen Studien der UN-Kinderhilfsorganisation Unicef darauf hin, dass jeder und jede siebte Jugendliche im Alter zwischen 10 und 19 Jahren unter einer psychischen Störung leidet (Quelle: /www.unicef.ch/). „Mädchen tragen eine doppelte Last: Auf der einen Seite stehen sie unter enormem Druck, perfekte Leistungen in Schule und Alltag zu bringen. Auf der anderen Seite kämpfen sie mit unrealistischen Erwartungen, wie sie auszusehen oder sich zu verhalten haben. In einer von rückwärtsgewandten, populistischen und misogynen Strömungen geprägten Zeit sind Mädchenförderung und gesellschaftliche Unterstützung daher wichtiger denn je“, so Martina Polek, Journalistin und Mitgründerin von KALEIO, einem Schweizer Magazin, das 2020 als gemeinnützige Genossenschaft von Müttern, Tanten und Patinnen gegründet wurde. Unter der redaktionellen Leitung der Lektorin und Autorin Laura Simon, Martina Polek, der Verlegerin Marta Kosińska sowie der Buchhändlerin Cyrielle Cordt-Moller verfolgt es einen radikal anderen Ansatz als herkömmliche Mädchenmagazine im deutschsprachigen Raum.

Klischeefrei, vielfältig, werbefrei

„Mädchen wachsen in einer Gesellschaft auf, die ihnen oft widersprüchliche Botschaften vermittelt: Sei ehrgeizig, aber halte dich zurück. Sei selbstbewusst, aber nicht zu laut. Werde erfolgreich, aber vergiss nicht, gut auszusehen. Wir wollen Mädchen zeigen, dass sie so, wie sie sind, genug und richtig sind. Deshalb hinterfragen wir Schönheitsideale und Rollenklischees“, so Laura Simon, Chefredakteurin und Co-Geschäftsleiterin von KALEIO. Anders als herkömmliche Mädchenmagazine verzichtet KALEIO bewusst auf Werbung und unrealistische Schönheitsstandards. Stattdessen liegt der Fokus auf Inhalten, die das Selbstbewusstsein stärken und Vielfalt feiern. Das Magazin vermittelt Werkzeuge, um mit Stress und Erwartungsdruck besser umgehen zu können, erweitert Rollenbilder und zeigt, dass Mädchen mehr sein können, als ihnen oft zugetraut wird. Geschichten von Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen oder Aktivistinnen inspirieren dazu, neue Wege zu gehen.

Die nächste Generation stärken – auch in Österreich

Die Probleme, mit denen Mädchen heute kämpfen, sind global – aber es gibt Hoffnung: „Angebote zur Förderung der psychischen Gesundheit wirken, wenn sie frühzeitig und nachhaltig ansetzen“, erklärt Laura Simon. KALEIO setzt hier an: „Mädchen sollen nicht nur gestärkt werden, sondern auch das Gefühl bekommen, dass ihre Stimme zählt. Und das ist nicht nur für die Mädchen selbst wichtig, sondern auch für die Gesellschaft. Denn Mädchen, die heute gestärkt werden, sind die Führungskräfte, Wissenschaftlerinnen und Gestalterinnen von morgen. Und wenn wir sie nicht unterstützen, verbauen wir ihnen – und uns allen – die Chance auf eine bessere Zukunft“, so Simon. Deshalb kommt KALEIO jetzt auch nach Österreich und Deutschland:

Aufruf zur Unterstützung

Da Mädchenförderung oft unterschätzt wird, ruft KALEIO zur Unterstützung durch Spenden auf, um ihre Arbeit für mehr Girlpower und Chancengleichheit langfristig und als feste Instanz auf dem Markt fortzusetzen. Unterstützen Sie daher gerne die aktuelle Kampagne auf Startnext, mit der ein Vertrieb des Magazins auch in Österreich und Deutschland möglich gemacht wird: https://www.startnext.com/das-neue-maedchenmagazin-kaleio. Vielen Dank!

KALEIO in Kürze:

„KALEIO – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt)“ ist so klug, schön, lustig, mutig und inspirierend wie seine Leserinnen!

Erscheint seit 2020 in der Schweiz

Voll von tollen Ideen und vielfältigen Vorbildern

Themenvielfalt auf 64 Seiten – ganz ohne Werbung!

Alle zwei Monate ein neues spannendes Heft

Am 13. Januar 2025 erscheint die neue Ausgabe „Mach Lärm!“ (Nr. 25)

Nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards in der Schweiz gedruckt

Erhältlich auf Deutsch oder Französisch

Abo 89€ (69€ im Solipreis), einzeln 19€

Weitere Informationen: www.kaleiomag.ch

Zur Leseprobe: https://kaleiomag.ch/leseprobe/

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit den Gründerinnen von KALEIO. Bitte beachten Sie bei der Nutzung des beigefügten Bildmaterials die Nutzungsrechte (AE Krol Photography). Über ein Belegexemplar oder einen Link bei einer Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen!

