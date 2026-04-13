Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Sanierung der Hauptpiste des EuroAirport: Einladung zur exklusiven Baustellenbesichtigung für Medienschaffende

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Sehr geehrte Damen und Herren

Nach jahrzehntelangem Flugbetrieb wird die Hauptpiste des Flughafens Basel-Mulhouse einer umfassenden Sanierung unterzogen. Diese Arbeiten sind Teil eines mehrjährigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsprogramms, das einen sicheren und zuverlässigen Flugbetrieb gewährleisten soll. Erneuert wird der zentrale Abschnitt der Hauptpiste auf einer Länge von 1 500 Metern. Gleichzeitig wird der Taxiway Bravo auf einer Länge von 2 100 Metern saniert. Während den Sanierungsarbeiten vom 15. April bis 20. Mai 2026 bleibt die Hauptpiste geschlossen.

Gerne laden wir Sie, sehr geehrte Medienschaffende, zu einer Besichtigung der Grossbaustelle ein und ermöglichen Ihnen damit einen Blick hinter die Kulissen.

Der Anlass findet wie folgt statt:

Mittwoch, 29. April 2026

15:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Der Treffpunkt befindet sich in Halle 1 des Terminals (französischer Sektor), auf Ebene 3 (Check-in) des Flughafengebäudes, gegenüber der Bäckerei Poulaillon. Der Treffpunkt ist ausgeschildert. Die Besichtigung erfolgt mit dem Bus.

Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 20. April 2026 per Mail an media@euroairport.com an, und senden Sie uns eine Kopie Ihrer gültigen Identitätskarte oder Ihres Passes zu, damit wir die notwendigen Formalitäten bei den Behörden vornehmen können. Bitte bringen Sie das angegebene Ausweisdokument zur Führung mit.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Bei Bedarf stehen wir Ihnen per Mail via media@euroairport.com für Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Team Kommunikation und Public Affairs

EuroAirport

Kontakt

E-Mail: media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex