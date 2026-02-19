Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Victor Vasarely am EuroAirport: Towerplakat rückt das Musée Unterlinden in den Fokus

Seit heute ist am Tower des EuroAirport ein neues, weithin sichtbares Plakat zu sehen. Es zeigt das Werk Vega Pâl des Künstlers Victor Vasarely und macht damit die bedeutende Sammlung des Musée Unterlinden in Colmar für ein internationales Publikum sichtbar. Das farbintensive Motiv mit seinen optischen Effekten ist ein markantes Beispiel für die Kunst der Op Art und zieht bereits aus grosser Distanz die Blicke auf sich.

Mit dem neuen Towerplakat unterstreicht der EuroAirport erneut sein Engagement für die Kultur im Dreiländereck. Die prominente Towerfläche wird gezielt genutzt, um kulturelle Institutionen und herausragende Kunstwerke aus der Region sichtbar zu machen und über die Landesgrenzen hinweg zu vermitteln. Der Flughafen versteht sich dabei als Plattform, die Kunst einem breiten, internationalen Publikum zugänglich macht.

Das ausgewählte Werk Vega Pâl stammt aus der bekannten «Vega»-Serie Victor Vasarelys und spielt mit geometrischen Formen, Farbverläufen und optischen Täuschungen. Die scheinbare Wölbung und Bewegung der Komposition ist charakteristisch für die kinetische Kunst und verleiht dem Motiv eine starke visuelle Dynamik. Der EuroAirport freut sich, mit diesem Sujet ein ikonisches Werk der Moderne in den öffentlichen Raum zu tragen.

Das Musée Unterlinden in Colmar zählt zu den meistbesuchten Kunstmuseen Frankreichs und bietet mit seiner Sammlung einen einzigartigen Rundgang durch nahezu 7000 Jahre Kunstgeschichte – von der Prähistorie bis zur zeitgenössischen Kunst. Mit dem Towerplakat wird diese kulturelle Vielfalt über den Flughafen hinaus sichtbar gemacht.

Die nächste grosse Ausstellung des Musée Unterlinden, «Conversation(s)», ist vom 26. Juni bis 7. Dezember 2026 zu sehen und bringt Meisterwerke der mittelalterlichen Kunst in einen Dialog mit modernen und zeitgenössischen Werken.

