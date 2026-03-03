Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

«AéroCollections 2026» am Sonntag, 8. März 2026 von 10:00 bis 17:00 Uhr: Der EuroAirport ist Gastgeber der 21. Luftfahrt-Sammlerbörse

Ein Dokument

Am Sonntag, 8. März 2026 wird die 21. EuroAirport-Luftfahrt-Sammlerbörse im 5. Stockwerk in der Halle 4 des Passagierterminals rund um den «Luminator», das letzte Kunstwerk von Jean Tinguely, stattfinden.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem «Comité Social et Economique» (CSE, Sozial- und Wirtschaftsausschuss) und der Direktion des EuroAirport durchgeführt. Die Organisatoren hoffen auf eine rege Teilnahme des Publikums.

Die Börse richtet sich an alle leidenschaftlichen Sammler von Luftfahrt-Andenken sowie an die Einwohner der trinationalen Region, die sich für die Luftfahrt interessieren. 38 Aussteller aus sieben verschiedenen Ländern werden Objekte aus der Luftfahrtgeschichte vorstellen, tauschen und verkaufen. Dazu gehören Gegenstände wie z.B. Postkarten, Dias, Fotos, Bücher, Poster, Aufkleber, Spielkarten, Modelle, Spielzeuge, Flugpläne, Sicherheitsanleitungen und andere Andenken.

Der Eintrittspreis der Luftfahrt-Sammlerbörse beträgt 5,00 CHF / 5,00 € (Gratiseintritt für Kinder unter 16 Jahren, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Inhaber eines Ausweises für den Flughafen Basel-Mulhouse) und die Parkgebühr 3,00 CHF / 2,00 €, nur für die Express-Parkings vor dem Terminal (Bezahlung am Eingang der Aviatikbörse).

Die Zuschauerterrasse ist geöffnet, ebenso wie die daran angrenzenden Restaurants Rossopomodoro und Skybar. So können Besucherinnen und Besucher die Flughafenatmosphäre erleben und haben die Möglichkeit, bei Drinks oder einem Mittagessen die Sicht auf das Vorfeld sowie das Geschehen auf den Pisten zu geniessen.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf www.aerocollections.net.

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

Postfach

CH-4030 Basel

+41 (0)61 325 35 45

Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex