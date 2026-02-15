Lebensraum Tirol Holding GmbH

Austria Tirol House: Tirol-Abend zwischen US-Star-Rapper, Rodel-Olympiamedaillen und Golfabschlag nach Kitzbühel

Cortina d’Ampezzo (ots)

Ausgerechnet am Freitag, den 13. Februar, zelebrierte die Tirol Werbung zusammen mit acht Tiroler Tourismusregionen ihren Abend – ein wahrlich gutes Omen. Denn sowohl ein Spontanauftritt des US-Rappers Flavor Flav zusammen mit dem Tyrol Music Project als auch der Medaillenempfang des erfolgreichen österreichischen Rodelteams und der medienträchtig inzensierte Abschlag zum Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel, einem der größten Golfturniere Europas, tauchten den Abend in Blitzlichtgewitter.

Bereits am Beginn des Abends wurde im Scheinwerferlicht vieler Kameras medienwirksam der „Abschlag“ zu einem der prestigeträchtigsten europäischen Golfturniere in Europa zelebriert – den Austrian Alpine Open 2026 im Rahmen der DP World Tour Ende Mai in Kitzbühel. Beim „Nearest to the Pin“-Wettbewerb stellten prominente Sportpersönlichkeiten ihr Können unter Beweis: Weltmeisterin Stephanie Venier, Doppelweltmeisterin Marlies Raich, Olympiasieger Leonhard Stock, Ski-Alpin-Dame Julia Scheib, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, der fünffache Weltmeister und Präsident des Österreichischen Rodelverbands Markus Prock sowie Reinhard Eberl, Präsident des Tiroler Golfverbands.

Auch Österreichs olympisches Rodelteam, das in Cortina mit vier Medaillen glänzte, ließ sich einen Besuch im Austria Tirol House nicht nehmen. Entsprechend frenetisch wurden die Sportlerinnen und Sportler rund um Markus Prock anlässlich des Tirol-Abends bejubelt. Dieser bildete gleichzeitig den Auftakt für drei exklusive Tirol-Tage in Cortina, an denen sich das „Austria House” in das „Austria Tirol House” verwandelt und wo sich die Region als innovatives „Herz der Alpen” präsentiert.

Am späten Abend veredelte US-Rapper Flavor Flav, einst Mitglied der weltweit bekannten Hip-Hop-Formation „Public Enemy“, den Tirol-Abend in Cortina mit viel internationalem Flair: Die Atmosphäre im Austria Tirol House begeisterte den Musiker so sehr, dass er sich spontan zu einem Auftritt entschloss. Sofort sprang der Funke über, verwandelte das Austria Tirol House in eine Konzerthalle und sorgte einmal mehr für Begeisterung an diesem Abend.

Tirols Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber betonte die strategische Bedeutung solcher Großereignisse: „Internationale Sportereignisse prägten nicht nur das Image unseres Landes und inspirieren viele Menschen in und außerhalb Tirols, sondern sind mit ihren langfristigen Auswirkungen auch ein starker Motor für den gesamten Standort.“

Tirol nutzt sportliche Highlights schon lange, um nachhaltige Wertschöpfung in den Regionen zu ermöglichen, betonte auch Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung: „Der italienische Markt ist für Tirol von besonderer Bedeutung. Mit zahlreichen Maßnahmen, wie dem gelungenen Auftritt hier in Cortina oder einer kürzlich stattgefundenen Recherchereise mit italienischen Journalistinnen und Journalisten sowie Reisepartnerinnen und -partnern in Tirol stärken wir den Austausch und die Zusammenarbeit. Olympia ist dafür die perfekte Bühne!”