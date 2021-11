Podiumsdiskussion: Gut gerüstet an die Uni?

Academia Group Switzerland AG

Basel, 16. November 2021 - Die Erwartungen an das künftige Studium sind hoch: endlich das studieren, was einen schon immer interessierte! Der Alltag an der Uni oder Fachhochschule deckt sich mit diesen Vorstellungen jedoch nicht immer.

Hochkarätige Podiumsgäste diskutieren am 1. Dezember 2021 über die Herausforderungen rund um die Schnittstelle Gymnasium – Universität. Welche Kompetenzen bringen erfolgreiche Studierende mit? Ist der prüfungsfreie Hochschulzugang auch in Zukunft realistisch? Was wird in Zukunft an der Uni wichtig sein? Wie schneiden Studierende mit einem internationalen Bildungshintergrund im Vergleich zu Schweizer Maturanden ab?

Podiumsgäste:

Susan Gasser, Molekularbiologin, Mitglied des ETH-Rats, Director emeritus Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research

Ulrich Schmid, Slawist, Prorektor Aussenbeziehungen an der Universität St. Gallen (HSG)

Matthias Angst, Rektor Kantonschule Wohlen

Moussab Katouh, Student ETH Zürich, Alumni Academia International School

Moderation: Jeannine Borer, Journalistin und Autorin

Veranstaltungsdetails:

Wo: Academia International School Basel, Steinentorstrasse 30, 4051 Basel

Wann: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 18 Uhr

Anmeldung erwünscht: https://academia-international.ch/de/podiumbasel

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Katrin Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel.: +41 58 440 92 41 oder E-Mail: katrin.huber@academia-group.ch

