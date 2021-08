Academia Group Switzerland AG

MM: Academia Schulen in Basel starten mit Rekord-Schülerzahlen ins neue Schuljahr

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Basel, 17. August 2021 - Gestern starteten im Raum Basel über 260 Schülerinnen und Schülern an der Academia ins Schuljahr 2021/22 – eine Rekord-Schülerzahl. Academia führt in der Region Basel drei unterschiedliche Tagesschulen in verschiedenen Sprachen: Deutsch, bilingual und Englisch. Die Academia Bilingual School Basel wurde im Juni als Eco-School ausgezeichnet, ein Verdienst für die nachhaltige Entwicklung des Schulbetriebs während den letzten zwei Jahren. Mehr Musik und weniger Abfall gibt es an der Academia Primar & Sek in Reinach (BL). Die erste Musikklasse startete mit rund 16 Schülerinnen und Schülern und die Schule strebt ebenfalls eine Eco-Schools-Auszeichnung an. Academia International School Basel neu mit Co-Leitung. Stephanie Wimmer, ehemals Head of Academics, leitet die Schule ab August 2021 gemeinsam mit Rektor Dr. Ludovic Allenspach.

Academia Bilingual School Basel wird als Eco-School ausgezeichnet

Im Jahr 2019 fasste die Academia Bilingual School Basel unter der Leitung von Jarrod Brauer den Entscheid, ihren Schulbetrieb nachhaltiger zu gestalten und hat seither ein vielseitiges Projekt rund um das Thema Abfall auf die Beine gestellt. Nun wurde die Schule von der Bildungsorganisation J’aime ma Planète für ihr Engagement als Eco-School ausgezeichnet. Zudem startet die Schule im Schifferhaus mit einer Rekordschülerzahl von 111 Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr. An der Academia Bilingual School wird in einem international geprägten Umfeld konsequent auf Deutsch und Englisch unterrichtet: vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe

Mehr Musik und weniger Abfall an der Academia Primar & Sek in Reinach (BL)

Im neuen Schuljahr startet in Reinach eine erste Musikklasse (8. Klasse) mit rund 16 Schülerinnen und Schülern. Dazu wurden Keyboards für alle angeschafft. Wie die Academia Bilingual School Basel ist auch Academia Primar & Sek eifrig am Abfall reduzieren und strebt eine Eco-Schools-Auszeichnung an. Insgesamt startet Primar & Sek mit 50 Schülerinnen und Schülern ins Schuljahr 2021/22– ebenfalls eine Rekordzahl. Academia Primar & Sek in Reinach führt die Stufen Primar, Sek und 10. Schuljahr auf Deutsch und nach Lehrplan 21.

Academia International School Basel neu mit Co-Leitung

An der Academia International School Basel gibt es neu eine Co-Leitung. Stephanie Wimmer, ehemals Head of Academics, leitet ab dem Schuljahr 2021/22 die Schule gemeinsam mit dem Rektor Dr. Ludovic Allenspach. Stephanie Wimmer übernimmt dabei die Funktion als Head of School mit Fokus auf dem Tagesgeschäft und Dr. Ludovic Allenspach stellt als Managing Director die betriebswirtschaftliche Leitung sicher. Die Academia International School Basel, gegründet im Jahr 2009, startet erstmals mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr. Das englischsprachige Gymnasium Academia International School bietet die international anerkannten Abschlüsse IGCSE und International A Levels an.

Möchten Sie mehr über die Schulen der Academia erfahren?

Besuchen Sie unsere Website: www.academia-schools.ch

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Katrin Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation gerne zur Verfügung: Tel.: 058 440 92 41 oder E-Mail: katrin.huber@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html