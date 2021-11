Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Heidrick Consulting baut Beratungsteam aus

Frankfurt (ots)

Dr. Janina Johannsen wird Partnerin

Boris Diekmann leitet "Cultural Shaping" in DACH

Zum 1. November 2021 startet Dr. Janina Johannsen (42) als zusätzliche Partnerin der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles. Hier verstärkt sie Heidrick Consulting, den Geschäftsbereich für Leadership Advisory Services, um die Themen Leadership Assessment & Development weiter auszubauen.

Die promovierte Historikerin studierte in Hamburg und Berkeley und startete ihre berufliche Laufbahn nach Stationen bei der NATO und dem Rat der EU als Parlamentarische Referentin im Europäischen Parlament in Brüssel. Anschließend wechselte sie zur Verteidigungs- und Sicherheitssparte des EADS-Konzerns. Seit 2013 ist Frau Dr. Johannsen in leitenden Positionen als Unternehmensberaterin tätig und arbeitet mit ihren nationalen und internationalen Kunden zu Transformations-, Change- und Leadership-Themen.

Dr. Nicolas von Rosty, Deutschland-Chef von Heidrick & Struggles, erläutert: "Janina Johannsen unterstützt uns mit ihrer ausgewiesenen Expertise bereits seit zwei Jahren als assoziierte Partnerin. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, sie fest für unser Team zu gewinnen. Mit ihr werden wir die Verzahnung mit dem klassischen Executive Search weiter vorantreiben."

Neben Janina Johannsen stößt auch Boris Diekmann (49) Anfang November zu Heidrick Consulting. Er leitet den Bereich "Cultural Shaping" in der DACH-Region. Herr Diekmann verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich der unternehmerischen Kulturgestaltung und war viele Jahre bei Senn Delaney tätig, der weltweit führenden Boutique in diesem Feld, die 2012 von Heidrick & Struggles übernommen wurde. Boris Diekmann studierte Wirtschaftswissenschaften in Toulouse, Paris, Oxford und Berlin und war vor seiner Beratertätigkeit für die Entwicklung von Führungs- und Fachkräften bei einer Siemens-Division verantwortlich. Vor seinem aktuellen Wechsel arbeitete er zwei Jahre als Head of Culture für eine Immobiliengruppe im Nahen Osten. Boris Diekmann betätigt sich auch als Autor, unter anderem schrieb er das vielbeachtete Buch "Chief Energy Officer".

Jens Vogt, verantwortlicher Partner von Heidrick Consulting in der DACH-Region, sagt: "Mit Janina Johannsen und Boris Diekmann stärken wir unser Team nachhaltig und setzen unsere Reise als Heidrick Consulting, die wir vor drei Jahren hierzulande begonnen haben, mit Schwung fort. Es gelingt uns immer besser, diesen Geschäftsbereich und die Marke in Deutschland mit unserem hochwertigen Beratungsangebot erfolgreich zu etablieren."

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.com

Über Heidrick Consulting

Heidrick Consulting ist der Geschäftsbereich für Leadership Advisory Services von Heidrick & Struggles, einem der international führenden Anbieter von Beratungsdienstleistungen für Führungskräfte und deren Organisationen. Kerngeschäftsfelder sind die Diagnostik und Entwicklung von Führungskräften, Team- & Organisationsentwicklung sowie die Begleitung von organisationalen Kultur-Transformations-Prozessen. www.heidrick.com