MM: Academia Schulen in Zürich starten mit Rekord-Schülerzahlen ins neue Schuljahr

Basel, 24. August 2021 - Gestern starteten im Kanton Zürich über 260 Schülerinnen und Schülern an der Academia ins Schuljahr 2021/22 – eine Rekord-Schülerzahl. Academia führt in der Region Zürich bilinguale und englischsprachige Tagesschulen. Die Academia International School Zürich wächst stetig und ist frisch akkreditiert als Prüfungscenter. Die bilinguale Schule Terra Nova in Küsnacht befindet sich im Jubiläumsjahr: seit 1996 wird an der traditionsreichen Schule mit viel Engagement in einem international geprägten Umfeld zweisprachig unterrichtet. Academia Bilingual School neu auch in Winterthur und vom Kanton Zürich bereits offiziell anerkannt.

Academia International School Zürich wächst stetig, neu mit Prüfungscenter

Die Academia International School Zürich wächst kontinuierlich und startet mit 50 Schülerinnen und Schülern in ihr drittes Schuljahr. Neu ist die Schule als offizielles Prüfungszentrum von Pearson Edexcel für die britischen IGCSEs und International A Levels akkreditiert. Auch externe Kandidatinnen und Kandidaten können die Prüfungen an der Schule ablegen. Diese Akkreditierung unterstreicht die hohe Qualität des englischsprachigen Gymnasiums. An der Academia International School wird die britische Matura abgelegt, die für ein Studium an Universitäten und Hochschulen in der Schweiz und auf der ganzen Welt berechtigt.

Terra Nova Bilingual School: 25-Jahre-Jubiläum

Terra Nova Bilingual School ist mitten im Jubiläumsfieber: Die Schule feiert im Jahr 2021 das 25-Jahre-Jubiläum und startet mit rekordverdächtigen 138 Schülerinnen und Schülern ins 26. Schuljahr. Terra Nova Bilingual School ist Pionierin der zweisprachigen Volksschulbildung in Küsnacht (ZH). Der Unterricht findet ab Kindergarten bis ans Ende der obligatorischen Schulzeit zweisprachig deutsch/englisch statt. Seit der Gründung 1996 versteht sich Terra Nova als leistungsorientierte Bildungsinstitution und als Ort der Innovation.

Academia Bilingual School Winterthur gestartet

Die neue Schule in Winterthur konnte mit über 80 Schülerinnen und Schülern ins erste Schuljahr starten. Das moderne Schulprovisorium ist bereit und der Bau des künftigen Schultraktes auf dem Win4-Areal geht voran. An der Academia Bilingual School wird in einem international geprägten Umfeld konsequent auf Deutsch und Englisch unterrichtet: vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe. Auch die Academia Bilingual School Winterthur ist vom Kanton Zürich offiziell anerkannt. Das ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, jederzeit an eine öffentliche Schule im In- oder Ausland zu wechseln.

