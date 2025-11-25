Ferris Bühler Communications

Schlafen auf Speiseölresten? elsa lanciert Kissen aus biobasiertem Schaumstoff

Speiseölreste bekommen ein zweites Leben: im Schlafzimmer! Das Schweizer Traditionsunternehmen elsa bringt ein neues Kissen auf den Markt, dessen Schaumstoff gebrauchte Speiseöle, Tallöl, Lebensmittelabfälle sowie landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Reststoffe beinhaltet. Diese Materialien ersetzen einen Teil des für die Produktion benötigten Erdöls und senken so die CO₂-Emissionen. Nicht nur, wird für die Produktion weniger fossiles Erdöl benötigt, sondern die biobasierten Reststoffe werden recycelt und wiederverwendet.

Entwickelt wurde das Kissen in Zusammenarbeit mit dem Schaumstoffhersteller Carpenter, dessen Schweizer Werk in Wolfhausen im Zürcher Oberland den neuen Schaum vollständig Swiss Made produziert. Der Produktionsprozess wurde nach dem internationalen Nachhaltigkeitsstandard ISCC+ (International Sustainability and Carbon Certification) geprüft und zertifiziert. Ein spannender Schritt für eine Branche, die sich in einem grossen Wandel befindet.

