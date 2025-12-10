Ferris Bühler Communications

Schweizer Wellness-Käufe sorgen für Trinkwasserzugang in Afrika

Seit Beginn des Jahres engagierte sich die Wellness-Therme FORTYSEVEN gemeinsam mit ihren Gästen für den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Afrika. Mit einer freiwilligen Spendenoption im hauseigenen Online-Shop konnten Besucherinnen und Besucher Projekte der Schweizer Non-Profit-Organisation WASSER FÜR WASSER (WfW) unterstützen. Nun wurde der gesammelte Betrag übergeben und zeigt eindrucksvoll, welche Wirkung gemeinsames Engagement entfalten kann.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Gäste des FORTYSEVEN spendeten insgesamt CHF 9’600 zugunsten von WfW

Die Summe ermöglicht in Sambia und Mosambik den Bau von rund 24 neuen Haushaltsanschlüssen für verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser

Die Übergabe fand am 10. Dezember im FORTYSEVEN in Baden statt – im Beisein von Franc Morshuis, Geschäftsführer FORTYSEVEN, sowie Lior Etter, Co-Gründer und Geschäftsführer WfW

Die Aktion stärkt nicht nur lokale Wassersysteme, sondern sensibilisiert gleichzeitig in der Schweiz für den Wert der Ressource Wasser

WfW investiert in Sambia und Mosambik in sichere Trinkwasserversorgung, Ausbildung und langfristige Strukturen

Alle Details finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung.

Herzliche Grüsse

Amanda Schweizer

i. A. Wellness-Therme FORTYSEVEN AG