Dieses Konzept soll berufstätige Stadtmenschen in den Aargau locken

Mitten im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord entsteht mit KONNEX ein neu gedachter Lebens- und Arbeitsort. Der 42’000 m² grosse Gebäudekomplex verbindet die industrielle Geschichte Badens mit modernen Arbeits- und Lebensformen und zeigt, wie sich Standortentwicklung, Gebäudetechnik und Urbanität heute neu gesamtheitlich denken lassen.

Das Wichtigste in Kürze:

  • KONNEX schafft ein urbanes Mikrosystem aus Arbeit, Wohnen, Gastronomie und Services nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Baden entfernt
  • 119 möblierte Apartments von City Pop sowie vielseitige Büro- und Gewerbeflächen ergänzen das Angebot
  • Das Restaurant Nexus der SV Group eröffnet offiziell im Februar 2026 als Begegnungsort für Bewohner:innen, Mitarbeitende und Gäste
  • Der Gebäudekomplex setzt auf energieeffiziente Systeme, Abwärmenutzung, Photovoltaik und smarte Gebäudetechnik
  • Bereits knapp 70 Prozent der Flächen sind vermietet, darunter an Aveniq, SkySale («Apfelkiste»), Liebherr, die Stiftung ECAP und die ksb

Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Weiteres Bildmaterial finden Sie hier. Für Fragen oder Interviewwünsche stehe ich Ihnen jederzeit gerne per Rückmail unter amanda@ferrisbuehler.com oder +41 56 209 10 04 zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Amanda Schweizer

i. A. Wincasa AG

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 
CH-5400 Baden, Switzerland
Tel.  +41 56 209 10 04  
 amanda@ferrisbuehler.com 
 www.ferrisbuehler.com
