Dieses Konzept soll berufstätige Stadtmenschen in den Aargau locken

Mitten im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord entsteht mit KONNEX ein neu gedachter Lebens- und Arbeitsort. Der 42’000 m² grosse Gebäudekomplex verbindet die industrielle Geschichte Badens mit modernen Arbeits- und Lebensformen und zeigt, wie sich Standortentwicklung, Gebäudetechnik und Urbanität heute neu gesamtheitlich denken lassen.

Das Wichtigste in Kürze:

KONNEX schafft ein urbanes Mikrosystem aus Arbeit, Wohnen, Gastronomie und Services nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Baden entfernt

119 möblierte Apartments von City Pop sowie vielseitige Büro- und Gewerbeflächen ergänzen das Angebot

Das Restaurant Nexus der SV Group eröffnet offiziell im Februar 2026 als Begegnungsort für Bewohner:innen, Mitarbeitende und Gäste

Der Gebäudekomplex setzt auf energieeffiziente Systeme, Abwärmenutzung, Photovoltaik und smarte Gebäudetechnik

Bereits knapp 70 Prozent der Flächen sind vermietet, darunter an Aveniq, SkySale («Apfelkiste»), Liebherr, die Stiftung ECAP und die ksb

