Dieses Konzept soll berufstätige Stadtmenschen in den Aargau locken
Ein Dokument
Mitten im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord entsteht mit KONNEX ein neu gedachter Lebens- und Arbeitsort. Der 42’000 m² grosse Gebäudekomplex verbindet die industrielle Geschichte Badens mit modernen Arbeits- und Lebensformen und zeigt, wie sich Standortentwicklung, Gebäudetechnik und Urbanität heute neu gesamtheitlich denken lassen.
Das Wichtigste in Kürze:
- KONNEX schafft ein urbanes Mikrosystem aus Arbeit, Wohnen, Gastronomie und Services nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Baden entfernt
- 119 möblierte Apartments von City Pop sowie vielseitige Büro- und Gewerbeflächen ergänzen das Angebot
- Das Restaurant Nexus der SV Group eröffnet offiziell im Februar 2026 als Begegnungsort für Bewohner:innen, Mitarbeitende und Gäste
- Der Gebäudekomplex setzt auf energieeffiziente Systeme, Abwärmenutzung, Photovoltaik und smarte Gebäudetechnik
- Bereits knapp 70 Prozent der Flächen sind vermietet, darunter an Aveniq, SkySale («Apfelkiste»), Liebherr, die Stiftung ECAP und die ksb
