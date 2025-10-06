Oehler Web

Elektroautos in der kalten Jahreszeit – Unterschiede zum Verbrenner und wichtige Tipps

Der Winter stellt jedes Fahrzeug vor Herausforderungen – ob Occasion Auto, moderner Neuwagen oder E-Fahrzeug. Besonders bei Elektroautos gibt es jedoch einige Unterschiede zum klassischen Verbrenner, die Käufer und Fahrer kennen sollten.

1. Unterschiede zwischen E-Auto und Verbrenner im Winter

Emmen, Schweiz - Oktober 2025:

Startprobleme: Klassische Verbrenner sind im Winter anfällig für schwache 12V-Batterien, die den Motorstart erschweren. Elektroautos benötigen keinen Anlasser – ein E-Motor startet zuverlässig, auch bei Frost.

Reichweite: Während ein Benziner oder Diesel nur minimal mehr verbraucht, verlieren Elektroautos im Winter bis zu 30 % Reichweite. Grund sind der höhere Energiebedarf für Heizung und die reduzierte Leistungsfähigkeit der Batterie bei Kälte.

Ladezeiten: Bei tiefen Temperaturen lädt ein Lithium-Ionen-Akku langsamer, vor allem an Schnellladestationen. Viele E-Autos verfügen aber über ein Thermomanagement, das den Akku vorwärmt.

Rekuperation: Die Energierückgewinnung beim Bremsen funktioniert im Winter eingeschränkt, bis die Batterie auf Betriebstemperatur ist.

2. Tipps für E-Auto-Fahrer in der kalten Jahreszeit

Damit Ihr Elektroauto auch im Winter zuverlässig bleibt, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Vorheizen: Nutzen Sie die Standheizung oder App-Steuerung, während das Auto noch am Stromnetz hängt. So bleibt die Reichweite erhalten.

Effizient Heizen: Sitz- und Lenkradheizung verbrauchen deutlich weniger Energie als die Innenraumheizung.

Routenplanung: Bei längeren Fahrten mehr Ladezeit einplanen, da Schnellladen länger dauern kann.

12V-Batterie prüfen: Auch E-Autos haben eine kleine Bordnetz-Batterie, die im Winter schwächeln kann – ähnlich wie bei jedem anderen Fahrzeug.

Winterreifen & Fahrstil: Sicherheit geht vor – gute Reifen und eine defensive Fahrweise sind auch für E-Autos Pflicht.

3. E-Auto als Occasion – lohnt sich das im Winter?

Gerade in der kalten Jahreszeit zeigt sich, wie fit ein Elektroauto wirklich ist. Wer ein Occasion Auto in Betracht zieht, sollte beim Kauf auf ein gesundes Batteriemanagementsystem achten und im Idealfall Probefahrten bei winterlichen Temperaturen unternehmen.

Für alle, die ihr bisheriges Fahrzeug durch ein E-Auto ersetzen wollen, bietet Autoankauf-Blitz den unkomplizierten Autoankauf Schweiz an. So können Sie Ihr altes Auto verkaufen und stressfrei auf Elektromobilität umsteigen.

Mit dem richtigen Wissen und einigen Tricks ist das Elektroauto auch im Winter ein zuverlässiger Begleiter. Wer sein Fahrzeug wechseln möchte, findet bei Autoankauf-Blitz den passenden Partner für den Auto Ankauf in der Schweiz.