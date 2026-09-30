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Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz

Deux ans de LPTab : une loi déjà dépassée par le marché de la nicotine

Berne (ots)

Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac (LPTab), AT Suisse dresse un bilan contrasté. La loi a introduit des règles nationales indispensables, notamment l'interdiction de vente aux mineurs et la réglementation des nouveaux produits nicotiniques. Mais des contrôles insuffisants, une mise oeuvre inégale et l'évolution rapide du marché en montrent déjà les limites.

Depuis octobre 2024, les produits couverts par la LPTab ne peuvent plus être remis aux moins de 18 ans. Pourtant, en 2025, seuls cinq cantons ont annoncé à l'OFSP des achats-tests selon les prescriptions de la LPTab. Sur 286 achats-tests, 77 infractions ont été constatées, soit près de 27 %. Plus de la moitié concernaient des cigarettes électroniques. Les observations d'AT Suisse montrent également que certaines vérifications de l'âge en ligne restent insuffisantes ou facilement contournables.

Parallèlement, le marché évolue plus vite que la réglementation. AT Suisse a notamment documenté la commercialisation en ligne de " superpuffs " annoncées jusqu'à 150'000 bouffées, avec des concentrations de nicotine dépassant largement les limites légales.

Deux ans après l'entrée en vigueur de la LPTab, AT Suisse appelle donc à des contrôles et achats-tests réguliers dans toute la Suisse, y compris en ligne, à une surveillance systématique du marché et à une réaction plus rapide face aux nouveaux produits et stratégies de contournement. La réglementation de caractéristiques augmentant l'attractivité des produits, notamment les arômes, doit également être renforcée.

" La LPTab a comblé des lacunes importantes, mais elle court déjà derrière un marché qui évolue beaucoup plus vite qu'elle. La Suisse ne peut pas se contenter de réglementer les produits d'hier : elle doit être capable de protéger la population face à ceux de demain ", souligne Luciano Ruggia, directeur d'AT Suisse.

Contact:

Pour toute question, veuillez vous adresser à Luciano Ruggia luciano.ruggia@at-schweiz.ch / 078 633 14 42

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