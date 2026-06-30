LIDL Schweiz

Les apprenties et apprentis de Lidl prennent les commandes à Willisau

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Weinfelden (ots)

Gérer tout un magasin en autonomie : c'est le défi que relève la future équipe de professionnelles et professionnels de Lidl Suisse dans le magasin de Willisau. Les jeunes de la promotion sortante assument la gestion complète du magasin pendant une semaine, de la tenue des caisses jusqu'aux fonctions de direction. Un moment fort les attend le 3 juillet : Christian Stucki, l'ambassadeur de la marque, assistera à la remise officielle des clés aux jeunes talents.

Depuis des années, Lidl Suisse mise sur une formation solide et axée sur la pratique pour préparer la relève. La reconnaissance de l'engagement quotidien et le sentiment fort d'appartenance à la #teamlidl sont au coeur de cette démarche, au même titre que la semaine de projet annuelle. Réunies au sein d'une équipe, 24 personnes en apprentissage issues de différentes filières professionnelles, sortent de leur zone de confort pour mettre leurs compétences à l'épreuve du quotidien d'un vrai magasin. L'objectif est d'approfondir les connaissances théoriques acquises et de préparer le groupe à la vie professionnelle qui les attend au terme de leur apprentissage. Après la remise officielle des clés le vendredi 3 juillet 2026, les apprenties et apprentis seront livrés à eux-mêmes pendant une semaine entière et répondront pleinement du bon déroulement des opérations.

Steven Meier, Department Manager Talent Development & Learning chez Lidl Suisse : " Nous faisons délibérément sauter nos apprenties et apprentis dans le grand bain, mais notre confiance à leur égard est totale. Nous apprécions l'originalité de leurs idées et leur énergie. Cette semaine de projet offre un environnement sécurisant, où les personnes en formation peuvent agir de manière autonome, faire des erreurs et se dépasser ensemble, en équipe. "

La semaine de projet n'est pas seulement une étape importante pour les apprenties et apprentis, elle offre également aux habitants de Willisau une expérience d'achat hors du commun : Lidl Suisse crée ainsi un lieu de rencontre vivant et souligne son attachement à la région. Sur place, le public pourra se restaurer au stand de grillades et profiter de café et de boissons rafraîchissantes. Les familles trouveront elles aussi des activités à leur goût : un château gonflable et un atelier de maquillage gratuit attendent les plus jeunes.