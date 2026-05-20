Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz

La Suisse reste l'un des plus mauvais élèves d'Europe en matière de lutte contre le tabagisme

Berne (ots)

Selon le nouveau rapport européen Tobacco Control Scale 2025, la Suisse se classe encore une fois à l'avant-dernière place sur 37 pays européens en matière de prévention du tabagisme. Le rapport souligne les importantes lacunes de la Suisse en matière d'interdiction de publicité, de protection contre l'ingérence de l'industrie du tabac, de réglementation des nouveaux produits nicotiniques et de prévention. La Suisse reste également le seul pays évalué à ne toujours pas avoir ratifié la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT/FCTC).

Le constat dressé par les auteurs du rapport est sévère. La Suisse est décrite comme une base privilégiée de l'industrie du tabac internationale et figure également à l'avant dernière place du classement mondial concernant l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques publiques de santé. Malgré certaines évolutions législatives récentes, les auteurs estiment que la Suisse continue d'adopter des lois comportant " d'importantes failles " et des exceptions profitant directement aux fabricants de tabac et de nicotine.

Les trois pays en tête du classement sont l'Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Seule la Bosnie-Herzégovine se classe derrière la Suisse.

Pour AT Suisse, ce résultat confirme une situation préoccupante : alors que plusieurs pays européens renforcent activement leurs politiques de santé publique, la Suisse continue d'accumuler les retards réglementaires et les exceptions au bénéfice de l'industrie du tabac et de la nicotine.

Les hausses de prix restent la mesure la plus efficace

Le rapport européen rappelle avec force que l'augmentation des taxes et des prix du tabac demeure la mesure la plus efficace pour réduire la consommation, en particulier chez les jeunes.

Les pays ayant le plus progressé dans le classement sont aussi ceux qui ont fortement augmenté les prix du tabac. La Belgique, par exemple, a vu le prix d'un paquet de Marlboro passer d'environ 6,80 euros à 11,50 euros entre 2020 et 2024. Les Pays-Bas figurent également parmi les pays ayant le plus renforcé leur politique fiscale et tarifaire sur les produits du tabac ces dernières années.

À l'inverse, la Suisse, qui n'a plus augmenté la fiscalité sur les cigarettes depuis 2013, continue de maintenir des prix anormalement accessibles en comparaison européenne. Alors que de nombreux pays utilisent activement la hausse des prix comme levier majeur de santé publique, la Suisse reste largement à contre-courant et ne suit pas le rythme des pays les plus avancés en matière de prévention du tabagisme.

Produits du tabac chauffé : un retard majeur de la Suisse

Le rapport critique également le retard pris par la Suisse concernant les produits du tabac chauffé, qui bénéficient encore d'une forte visibilité dans l'espace public. Les auteurs rappellent que l'OMS considère pourtant ces produits comme des produits du tabac devant être réglementés comme les cigarettes conventionnelles, notamment en matière de publicité, de fiscalité, d'avertissements sanitaires et de protection contre le tabagisme passif.

Une législation publicitaire pleine de failles

Le rapport critique l'absence d'interdiction complète de publicité pour les produits du tabac et de la nicotine. Alors que plusieurs pays européens ont interdit l'affichage publicitaire, les publicités au point de vente ou encore les présentoirs visibles dans les commerces, la Suisse autorise encore de vastes campagnes de promotion, en particulier pour les produits du tabac chauffé et les produits nicotiniques.

Le rapport cite explicitement la présence de grands panneaux publicitaires visibles sur des propriétés privées, comme des centres commerciaux ou des parkings souterrains, qualifiant cette situation de " faille énorme " dans la législation suisse.

À l'inverse, plusieurs pays européens montrent qu'une politique cohérente produit des résultats concrets. L'Irlande, classée première en Europe, combine des prix élevés du tabac, des interdictions strictes de publicité et une réglementation forte des nouveaux produits nicotiniques. Les Pays-Bas ont fortement progressé grâce à des hausses de prix, à des restrictions publicitaires renforcées et à une réduction des points de vente. La Belgique a également rejoint le groupe de tête après avoir augmenté fortement les prix et renforcé les restrictions sur la publicité et la visibilité des produits du tabac.

Un avertissement que la Suisse ne peut plus ignorer

Pour AT Suisse, ce classement constitue un signal d'alarme politique majeur. Une politique de santé publique crédible nécessite désormais des mesures fortes : interdiction complète de la publicité, réglementation stricte des nouveaux produits nicotiniques, hausse significative des prix du tabac, renforcement massif de la prévention et ratification immédiate de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

Référence du rapport : Joossens L., Abbink H., Roman E. The Tobacco Control Scale 2025 in Europe. Smoke Free Partnership, Bruxelles, 2026.

Téléchargement du rapport : Le rapport sera disponible sur le site officiel de la Tobacco Control Scale: www.tobaccocontrolscale.org