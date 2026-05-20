Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz

Greenwashing de l'industrie du tabac avec le soutien de l'OFEV

Bern (ots)

Depuis quatre ans, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) offre à l'industrie du tabac et de la nicotine une plateforme lui permettant de pratiquer du greenwashing. Grâce à la " table ronde sur le littering ", cette industrie peut améliorer son image avec le soutien des autorités fédérales et bénéficier ainsi d'une forme de légitimité officielle. Les organisations de protection de l'environnement et de prévention du tabagisme réclament aujourd'hui la fin de cette table ronde.

Les produits du tabac nuisent à l'environnement et à la santé humaine

L'industrie du tabac n'est pas une industrie comme les autres : ses produits créent une dépendance, provoquent des maladies graves et causent chaque année plus de 9 200 décès en Suisse. Parallèlement, cette industrie est responsable d'une pollution considérable tout au long du cycle de vie de ses produits : de la culture du tabac à l'élimination des déchets, en passant par la production, la distribution et la consommation.

Les campagnes environnementales comme manoeuvre de diversion stratégique

Malgré cette responsabilité directe, l'industrie du tabac cherche à se présenter, à travers ses propres campagnes anti-littering ou environnementales, comme une partie de la solution, alors même qu'elle est la principale responsable du problème.

Sa participation aux initiatives de politique environnementale ne répond pas à une volonté de prévention efficace, mais à un objectif stratégique : améliorer l'image d'un produit dont les effets nocifs sur la santé et l'environnement sont largement documentés.

La " table ronde sur le littering " de l'OFEV, une plateforme au service du greenwashing

Cette pratique, communément appelée " greenwashing ", apparaît ici de manière particulièrement évidente. Depuis quatre ans, l'OFEV met à disposition des entreprises et associations liées à l'industrie du tabac et de la nicotine une plateforme, la " table ronde sur le littering ", au sein de laquelle elles peuvent promouvoir leurs pseudo-solutions et se présenter comme des partenaires responsables. Une table ronde à laquelle, jusqu'à il y a quelques semaines, aucune organisation environnementale ou de prévention n'était invitée.

Les organisations de protection de l'environnement et de prévention du tabagisme demandent :

1. Pas de " greenwashing " avec la bénédiction de l'État

L'Office fédéral de l'environnement doit se retirer de la " table ronde sur le littering " à laquelle participent l'industrie du tabac et d'autres acteurs proches de l'industrie. Les processus de politique environnementale doivent être indépendants, fondés sur des données scientifiques et exempts de toute influence exercée par l'industrie du tabac. Une stratégie crédible contre les déchets de cigarettes ne peut être mise en place qu'en excluant l'industrie du tabac.

2. Appliquer systématiquement le principe du pollueur-payeur

Nous demandons à l'Office fédéral de l'environnement de créer des instruments juridiques afin que l'industrie du tabac prenne entièrement en charge les coûts environnementaux causés par le littering de cigarettes. Les coûts de nettoyage et d'élimination ne doivent plus être supportés par la collectivité. L'industrie doit contribuer à un fonds obligatoire destiné à financer des mesures indépendantes de réduction du littering. Les campagnes d'image menées par l'industrie ne doivent pas être considérées comme des mesures de politique environnementale.

3. Étendre les espaces publics sans tabac

Nous demandons l'extension systématique des espaces publics non-fumeurs. Le littering de cigarettes ne pourra être réduit efficacement que si la consommation de tabac dans les espaces publics est également limitée. Là où l'on ne fume pas, il n'y a pas de mégots jetés au sol. La protection de l'environnement et la protection de la santé poursuivent ici un objectif commun et complémentaire.

Une solution existante ignorée

Il est particulièrement surprenant que l'OFEV, à travers sa " table ronde sur le littering ", ignore les solutions déjà développées par les organisations de prévention du tabagisme. Soutenue par le Fonds de prévention du tabagisme, plusieurs cantons et diverses organisations de prévention du tabagisme, l'ONG stop2drop* a lancé une double campagne indépendante de l'industrie du tabac : " Littering de cigarettes dans les espaces publics " et " Places de jeux propres et sans tabac " (Génération sans tabac), qui bénéficie déjà du soutien de 38 communes.

ONG signataires

Association suisse pour la prévention du tabagisme (Wolfgang Kweitel, +41 79 648 80 82, wolfgang.kweitel@at-schweiz.ch)

OxySuisse (Hugo Molineaux, +41 77 412 70 74 (FR), info@oxysuisse.ch)

stop2drop (directeur Markus Dick, +41 77 448 35 76, info@stop2drop.ch)

Trash Hero World (Rahel Schaub, +41 76 683 33 17, switzerland@trashhero.org)

À propos de stop2drop

Depuis 2021, l'ONG stop2drop s'engage dans la lutte contre le littering de cigarette ainsi que pour la création d'espaces extérieurs sans tabac et adaptés aux enfants.

stop2drop refuse délibérément toute collaboration avec l'industrie du tabac. En effet, toutes les activités de cette industrie poursuivent finalement l'objectif de présenter de manière positive un produit dangereux pour la santé et létal - une pratique que beaucoup appellent également le "greenwashing".

Le 12 mai 2026, stop2drop a lancé une campagne nationale contre le littering de cigarettes ainsi qu'un module pour des espaces de jeux sans tabac. Au cours de la première année, 38 communes participent à la campagne.

En savoir plus: Campagne contre le littering de cigarettes : https://stop2drop.ch/fr/communes/, Espaces de jeux pour enfants sans tabac : https://generationrauchfrei.ch/fr/page-daccueil/

À propos d'AT-Suisse :

L'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT-Suisse) est le centre de compétence pour la prévention du tabagisme en Suisse. En tant qu'organisation centrale pour la promotion du non-tabagisme, elle compte aujourd'hui plus de 50 membres collectifs.

AT-Suisse offre à ses membres un vaste réseau d'experts, met à disposition son expertise en matière de contrôle et de prévention du tabagisme et coordonne les activités de prévention du tabagisme.

À propos d'OxySuisse

OxySuisse est une organisation suisse indépendante basée à Lausanne qui s'engage depuis 2004 pour une société libérée de l'addiction au tabac et à la nicotine et de ses conséquences néfastes, ainsi que des agissements de l'industrie qui la propage.

OxySuisse met en oeuvre l'initiative Transparency and Truth, qui dévoile les stratégies d'influence de l'industrie du tabac, sensibilise le public et contribue à dénormaliser cette industrie, responsable d'environ 9 200 décès chaque année en Suisse. L'initiative est financée par le Fonds de prévention du tabagisme, fait partie de la stratégie nationale 2025-2028 du Fonds et suit les recommandations de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), qui vise à protéger les politiques publiques de l'influence de l'industrie du tabac.

À propos de Trash Hero World

Trash Hero World est un mouvement mondial de bénévoles qui oeuvre pour un monde sans pollution plastique. À travers des nettoyages réguliers, des programmes éducatifs et des initiatives zéro déchet, cette association à but non lucratif basée en Suisse rassemble des personnes depuis sa création en 2013 afin de ramasser les déchets, réduire le plastique et promouvoir des solutions durables. Rien qu'en Suisse, les bénévoles de Trash Hero Switzerland ont déjà ramassé plus d'un million de mégots de cigarettes.