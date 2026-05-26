Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz

Journée mondiale sans tabac 2026 - Même les consommateurs le disent : des prix plus élevés protégeraient les jeunes

Bern (ots)

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac 2026, les organisations actives dans la prévention du tabagisme et de la nicotine s'unissent pour rappeler un constat clair : en Suisse, les produits restent trop bon marché. Or, un prix élevé constitue l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les jeunes face à des produits qui créent une dépendance et nuisent à la santé.

Dans le cadre de cette action conjointe, les organisations diffusent des messages communs sur leurs différents canaux et publient des micro-trottoirs réalisés à Lausanne et Berne autour de la question du prix des produits du tabac et de la nicotine.

" Le paquet à 20 francs c'est ok! "

Les témoignages recueillis montrent qu'une partie des personnes interrogées - y compris certains consommateurs de cigarettes électroniques - considèrent que les prix actuels sont trop bas. Plusieurs personnes estiment ainsi qu'un paquet de cigarettes devrait coûter entre 20 et 30 francs afin de mieux limiter l'accès des jeunes à ces produits. D'autres soulignent également l'attrait des produits aromatisés au goût de bonbon auprès des mineurs.

Un jeune couple interrogé résume ainsi cette perception : " Il faudrait appliquer le même taux d'imposition à tous les produits, car qu'il s'agisse de cigarettes ou de cigarettes électroniques, cela reste une dépendance. "

Les jeunes sont particulièrement sensibles au prix. Des produits bon marché réduisent les barrières à l'entrée et facilitent l'initiation à la nicotine. Pourtant, en comparaison internationale, la Suisse maintient des prix anormalement bas sur de nombreux produits du tabac et de la nicotine.

Démasquer l'attrait avec une politique de prix ambitieuse

Le slogan international de la Journée mondiale sans tabac 2026 - " Unmasking the Appeal " - rappelle que l'attrait des produits à base de nicotine n'est pas le fruit du hasard. Pour les organisations signataires, une politique de prix cohérente et plus ambitieuse constitue un levier essentiel pour renforcer la protection des jeunes et réduire les conséquences sanitaires du tabagisme et de la dépendance à la nicotine.

Chaque année, le tabagisme provoque environ 9'200 décès en Suisse et engendre plusieurs milliards de francs de coûts pour le système de santé. Malgré cela, les différences de taxation entre cigarettes conventionnelles, produits du tabac chauffé, cigarettes électroniques et produits nicotiniques oraux contribuent encore à maintenir l'attractivité de ces produits.

En bref

Les organisations de prévention demandent une politique de prix plus ambitieuse sur les produits du tabac et de la nicotine.

Des micro-trottoirs réalisés à Lausanne et Berne montrent que même certains consommateurs jugent les prix actuels trop bas.

Les organisations rappellent qu'un prix élevé est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les jeunes.

La parole aux passantes et passants

La campagne s'accompagne de contenus diffusés sur les réseaux sociaux, notamment :

des visuels de sensibilisation ;

des micro-trottoirs réalisés à Lausanne et Berne ;

des réactions audio spontanées autour du prix des produits du tabac et de la nicotine.

Les témoignages recueillis montrent que même certains consommateurs jugent les prix actuels trop bas pour protéger efficacement les jeunes.

Des exemples de visuels et de micro-trottoirs sont disponibles en pièce jointe.

Organisations signataires

Ligue pulmonaire vaudoise · Ligue pulmonaire suisse · Ligue pulmonaire tessinoise · Ligue pulmonaire Soleure · Stop2Drop · OxySuisse · AT Suisse