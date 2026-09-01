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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "Wiler Nachrichten" rejetée

Berne (ots)

Partis: X. c. "Wiler Nachrichten"

Theme: Suppression d'informations importantes / Dignité humaine / Discrimination

Plainte rejetée

Résumé:

Les " Wiler Nachrichten " ont publié une chronique de leur éditeur Christoph Blocher consacrée à son vécu en Afrique et à sa relation à ce continent qu'il a parcouru à plusieurs reprises. De son expérience personnelle, il passe à l'usage que les Africains font des technologies modernes, à l'aide au développement et à l'immigration, en faisant à plusieurs reprises des raccourcis globalisants.

Le Conseil suisse de la presse a été saisi d'une plainte au sujet de cette contribution, qualifiée de contraire à la dignité humaine et de discriminatoire. L'auteur de la plainte a notamment relevé que l'article en question renforce les stéréotypes et qu'il dénigre les capacités et la dignité des personnes africaines.

Le Conseil suisse de la presse s'est demandé si les appréciations généralisantes et dégradantes sont couvertes par la liberté du commentaire ou si elles violent l'interdiction de la discrimination. Conformément à sa longue pratique, maintes fois confirmée, le Conseil suisse de la presse n'atteste la violation de cette interdiction que si les déclarations dégradantes vis-à-vis d'un groupe ou d'un individu atteignent une certaine intensité. Il a considéré que la chronique en question, de justesse, n'est pas contraire au code de déontologie, rappelant, en particulier, que la défense de la liberté d'expression s'inscrit également parmi ses tâches principales.

Prise de position 21/2026

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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