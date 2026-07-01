MSC Cruises

MSC Croisières invite ses clients à profiter pleinement de leurs vacances d'été

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Zurich (ots)

À l'approche de la saison estivale, MSC Croisières propose une expérience de voyage fluide et sereine, pensée pour permettre à chacun de profiter sereinement de ses vacances, du départ jusqu'au retour.

Grâce aux ports d'embarquement faciles d'accès, des offres Fly & Cruise, des excursions organisées ainsi que différentes solutions d'accompagnement, MSC Croisières simplifie l'organisation des vacances en toute simplicité.

MSC Croisières accompagne ses clients dans leurs projets de vacances estivales avec une expérience de voyage tout-en-un, conçue pour rendre chaque départ plus simple et confortable, grâce une offre claire et accessible.

Grâce à sa flotte moderne, ses spectacles proposés chaque soir, ses animations pour tous les âges et ses espaces dédiés aux familles, MSC Croisières propose des séjours adaptés à tous les profils de voyageurs.

Les passagers peuvent également profiter d'une offre de restauration variée, d'espaces bien-être tels que le MSC Aurea Spa et d'itinéraires permettant de découvrir plusieurs destinations au cours d'un même voyage.

Grâce aux nombreux ports d'embarquement, des formules Fly & Cruise et des excursions organisées, MSC Croisières propose une expérience de vacances simple et confortable, sans contraintes logistiques inutiles.

L'objectif : permettre aux voyageurs de profiter pleinement de leur séjour, dans un cadre rassurant et facile à organiser.

Les clients peuvent réserver leurs vacances d'été 2026 avec plusieurs avantages :

Des vacances à un bon rapport qualité-prix

Les vacances avec MSC Croisières incluent de nombreux services : restauration, spectacles, piscines, activités sportives et animations pour toute la famille.

Plusieurs catégories de cabines sont proposées afin de répondre à différents budgets et styles de voyage : cabines intérieures, vue mer, balcon ou cabines communicantes pour les familles et groupes.

Les clients peuvent également réserver avec un acompte à partir de 50 EUR sur certaines croisières jusqu'à fin juin.

Une tarification claire

MSC Croisières rappelle que le prix annoncé à la réservation correspond au prix payé, sans supplément carburant appliqué en 2026.

Des formules Fly & Cruise simplifiées

MSC Croisières propose des offres combinant vols, transferts et croisière dans une seule réservation.

Les horaires des vols sont coordonnés avec ceux des départ des navires et les transferts entre l'aéroport et le port sont inclus. Une assistance dédiée accompagne également le voyageur tout au long du voyage.

Des départs faciles d'accès

Pour les voyageurs souhaitant limiter les déplacements en avion, MSC Croisières propose de nombreux ports d'embarquement accessibles en voiture ou en train.

Ces départs permettent de débuter les vacances plus simplement et avec davantage de flexibilité.

Des excursions organisées

MSC Croisières propose un large choix d'excursions pour découvrir les destinations dans un cadre organisé et accompagné.

Les excursions réservées via la compagnie permettent aux voyageurs de bénéficier d'une organisation simplifiée et d'un accompagnement dédié.

Des conditions plus flexibles

Les réservations en expériences Fantastica, Aurea et Yacht Club permettent de modifier sa croisière sous certaines conditions, jusqu'à 30 jours avant le départ.

Une assurance voyage en option

MSC Croisières propose également une assurance voyage couvrant différents imprévus liés au séjour : annulation, interruption, retards ou assistance pendant le voyage.

Des photos en haute définition peuvent être téléchargées ici.

À propos de MSC Croisières

Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières est une compagnie privée et familiale. Troisième plus grande compagnie au monde, MSC Croisières est leader en Europe et affiche une forte croissance en Amérique du Nord.

Marque internationale, MSC Croisières exploite 23 navires modernes qui sillonnent les cinq continents. Ses hôtes peuvent découvrir plus de 100 pays et plus de 300 destinations aux quatre coins du monde, tout en vivant des moments inoubliables et en savourant l'hospitalité raffinée emblématique de la compagnie.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.