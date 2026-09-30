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Max & Mila's World: Lidls neue Welt für Hunde- und Katzenhalter

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Weinfelden (ots)

Hunde und Katzen sind für viele Schweizerinnen und Schweizer feste Familienmitglieder. Bei der riesigen Auswahl an Tierfutter jedoch schnell den Überblick. Lidl Schweiz bringt nun Ordnung ins Regal: Ab sofort führt der Detailhändler mit Max & Mila's World eine neue Markenwelt für Hunde und Katzen in allen Schweizer Filialen ein. Drei klare Qualitätsstufen und ein modernes Design bieten Kundinnen und Kunden eine einfache Orientierung beim Futterkauf.

Transparente Informationen zu Inhaltsstoffen und Qualitätsmerkmalen schaffen Vertrauen und erleichtern die Wahl der passenden Mahlzeit. Gleichzeitig verbindet die neue Eigenmarke verlässliche Qualität mit dem gewohnt starken Preis-Leistungs-Verhältnis von Lidl Schweiz und macht hochwertige Tiernahrung für jeden Alltag zugänglich.

Ausgewogene Ernährung zum Lidl Preis

Rund die Hälfte der Kundinnen und Kunden von Lidl Schweiz besitzt ein Haustier - knapp neun von zehn dieser Tiere sind Hunde oder Katzen. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an ein vielseitiges Sortiment und eine einfache Produktauswahl.

"Mit Max & Mila's World schaffen wir erstmals eine einheitliche Markenwelt für unser gesamtes Hunde- und Katzensortiment. Hohe Qualität ist schliesslich nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden entscheidend, sondern auch für das Wohlbefinden ihrer Vierbeiner. Mit der neuen Struktur erleichtern wir die Auswahl am Regal und machen Qualitätsunterschiede auf einen Blick verständlich. So helfen wir Tierhalterinnen und Tierhaltern dabei, eine gesunde Wahl für ihre Lieblinge zu treffen - und das zum gewohnt fairen Lidl Preis", erklärt Bram van der Valk, Chief Customer Officer bei Lidl Schweiz.

Max & Mila's World vereint bedarfsgerechte Ernährung mit hoher Fachkompetenz: 100 % natürliche Rezepturen ohne Zucker oder künstliche Zusatzstoffe, entwickelt nach den Richtlinien des Verbandes der europäischen Heimtiernahrungsindustrie. Ob optimale Nährstoff-Balance, lebensphasengerechte Rezepturen oder massgeschneiderte Energiezufuhr - die Eigenmarke setzt auf eine nachweisbar vitalisierende Versorgung für Hund und Katze. Damit entwickelt der Detailhändler sein Angebot im Bereich Petfood konsequent weiter und stärkt die Wiedererkennbarkeit in einer wachsenden Kategorie.

Klare Markenarchitektur vereinfacht die Auswahl

Herzstück der neuen Markenwelt ist eine übersichtliche Sortimentsarchitektur mit drei Stufen. Ein einheitliches Farb- und Designkonzept in den Filialen führt Kundinnen und Kunden zielgerichtet zum passenden Produkt:

Basic: Produkte für den täglichen Bedarf mit ausgewogenen Inhaltsstoffen und tiergerechter Qualität.

Produkte für den täglichen Bedarf mit ausgewogenen Inhaltsstoffen und tiergerechter Qualität. Advanced Care: Richtet sich an Halterinnen und Halter mit erweiterten Ansprüchen. Bietet einen höheren Nährwert, getrocknetes Fleisch als Hauptzutat und speziell abgestimmte Rezepturen für verschiedene Lebensphasen.

Richtet sich an Halterinnen und Halter mit erweiterten Ansprüchen. Bietet einen höheren Nährwert, getrocknetes Fleisch als Hauptzutat und speziell abgestimmte Rezepturen für verschiedene Lebensphasen. Gourmet: Die getreidefreie Premium-Linie steht für höchste Ansprüche - mit Frischfleisch als Hauptzutat und besonders hochwertigen Rohstoffen.

Ergänzt wird das Angebot in den Filialen regelmässig durch ausgewählte Non-Food-Aktionsartikel für Hunde und Katzen.

Weitere Informationen zu Max & Mila's World finden Sie hier: Max & Mila's World