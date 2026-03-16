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Ausgabe der neuesten Sondermünzen: Swissmint würdigt Tier des Jahres 2026 mit eigener Sondermünze

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Ausgabe der neuesten Sondermünzen: Swissmint würdigt Tier des Jahres 2026 mit eigener Sondermünze

Mit der neusten Sondermünze «Der Igel» würdigt Swissmint das durch Pro Natura gekürte Tier des Jahres 2026. Die Bimetallmünze erscheint am 19. März 2026 und stellt die bedrohte Tierart in den Vordergrund.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert die Swissmint exklusive Sammlermünzen in limitierter Auflage. Mit der Lancierung der neuen Sondermünze rückt die heimische Tierwelt der Schweiz ins öffentliche Bewusstsein und setzt zugleich ein Zeichen für den Natur- und Artenschutz.

Jährliche Kür des Tieres des Jahres

Seit 1998 kürt Pro Natura jährlich das Tier des Jahres, um auf bedrohte und besonders schützenswerte Tierarten in der Schweiz aufmerksam zu machen. Im Jahr 2026 steht der Igel im Mittelpunkt, als Symbol für die Vielfalt der heimischen Tierwelt und die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und die Vielfalt unseres Landes

Die neue Sondermünze zeigt den Igel in einer Legierung aus Aluminiumbronze und Kupfernickel. Die 10-Franken-Sondermünze stellt die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum dar und weist ein Gewicht von 15 g sowie einen Durchmesser von 33 mm auf.

Auf der Bildseite sind im Vordergrund zwei sich gegenüberstehende Igel im Profil zu sehen, deren fein ausgearbeitete Details besonders zur Geltung kommen. Im Hintergrund ist ein dritter Igel frontal dargestellt, der seine Artgenossen scheinbar beobachtet und dem Motiv zusätzliche Tiefe sowie eine starke erzählerische Wirkung verleiht. Der Rand der Münze wird durch die Inschrift «Tier des Jahres» sowie den Namen «Igel», der in den vier Landessprachen erscheint, hervorgehoben.

Die Wertseite der Münze bietet eine künstlerische Interpretation der nächtlichen Welt des Igels. Das Motiv stellt die Stacheln des Tieres in den Mittelpunkt, deren Linien auf subtile Weise die Silhouette des Mondes andeuten. Diese symbolische Gestaltung nimmt Bezug auf die nächtliche Lebensweise des Igels und verstärkt die Verbindung zwischen dem Tier und seinem natürlichen Lebensraum. Um diese nächtliche Atmosphäre zu unterstreichen, wurden in den bewusst reduziert gehaltenen Flächen Sterne integriert, die den Mond und den Nachthimmel klar erkennbar machen. Am Münzrand finden sich der Nominalwert von 10 Franken, der Schriftzug «CONFOEDERATIO HELVETICA», das Prägejahr 2026 und das Münzzeichen «B» für Swissmint.

Die Sondermünze erscheint in einer limitierten Auflage von 7’500 Exemplaren in einer unzirkulierten Fassung und einem Ausgabepreis von 15 Franken, sowie als polierte Platte zu 2’500 Exemplaren zu einem Ausgabepreis von 55 Franken. Erhältlich ist sie ab dem 19. März 2026 im offiziellen Online-Shop der Swissmint.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.

Für Rückfragen : media@swissmint.ch

Weiteres Material zum Download Bild: Swissmint_Igel_10FR_etui.jpg